TheArtGorgeous: Exklusive Kunst-Kooperation auf EUROPA 2-Südost-Asien Kreuzfahrt

Hamburg (ots) -

Themenreise zu den Ursprüngen der asiatischen Kunst

Hochkarätige Kooperations-Reise

Begleitet durch neun namhafte Künstler und Kunst-Experten

Kreuzfahrt von Hongkong nach Singapur

Kurs auf Kunst: In Zusammenarbeit mit dem Medienhaus und Insider-Netzwerk TheArtGorgeous steht eine Südostasien-Reise des Luxusschiffes EUROPA 2 im April 2018 ganz im Zeichen der Kunst. Im Rahmen von Ausstellungen in der bordeigenen Galerie, Teatime-Talks mit den Kunstexperten oder auch Landausflügen zu lokalen künstlerischen Highlights erhalten die Gäste exklusive Einblicke in die Anfänge der asiatischen Kunst und in die jüngsten Entwicklungen des zeitgenössischen Kunstmarktes.

Gemeinsam mit den begleitenden Experten erleben die Gäste in Taipeh die beeindruckende Geschichte imposanter chinesischer Kunst oder begegnen in Manila bei einem geführten Spaziergang ursprünglicher philippinischer Architektur, Kultur und moderner Performance Art.

An Bord reichen die Themenspektren der Gesprächsrunden vom aktuellen Boom neuer privater Museen bis hin zu Insights über die Verbindungen des thailändischen Königshauses mit der dieses Jahr erstmals stattfindenden Bangkok Art Biennale. Cordelia Noe, Gründerin von TheArtGorgeous Media und Chefredakteurin des gleichnamigen Magazins, hat für diese Reise ein hochkarätiges Expertenteam aus internationalen Künstlern und Kunstexperten zusammengestellt, die aus unterschiedlichen Perspektiven und vor verschiedenen Hintergründen ihre Erfahrungen teilen werden.

Cordelia Noe, Gründerin von TheArtGorgeous Media und Chefredakteurin

Ling Jian, einer der bekanntesten zeitgenössischsten Maler Chinas, präsentiert seine Werke im Rahmen einer exklusiven Vernissage in der bordeigenen Galerie

Alexandra Seno, Head of Development der renommierten Non-Profit Organisation Asia Art Archive mit Sitz in Hongkong, verantwortlich für die Dok

Prof. Ute Meta Bauer, international tätige Kuratorin und Gründungsdirektorin des NTU CCA Singapore

Désiré Feuerle, Museumsgründer, der in Berlin mit der Feuerle Collection sein eigenes Museum besitzt

Lorenzo und Maria Elena Rudolf, Begründer zahlreicher wichtiger Kunstmessen, beobachten und lenken von Singapur aus die südost-asiatische Kunstszene

Christoph Noe, Kunstberater, Kurator und Publizist verschiedener Bücher über chinesische Künstler

Chomwan Weeraworawit, Beraterin für internationale Kommunikation und Strategie der ab Oktober 2018 stattfindenden Bangkok Art Biennale

art2sea-Reise, 08.04.2018 - 22.04.2018 (16 Tage), von Hongkong/China über Keelung (Taipeh)/Taiwan, Kaohsiung/Taiwan, Manila/Philippinen, Malcapuya Island/Calamian Gruppe/Philippinen, Tagbilaran/Bohol/ Philippinen, Kota Kinabalu/Borneo/Sabah/Malaysia und Muara (Bandar Seri Begawan)/Borneo/Brunei nach Singapur, ab 9.800 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland

