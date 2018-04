Favoriten: Lehrerband begleitet Talente im „Tivoli“

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ weist auf das nächste Konzert in der Veranstaltungsstätte „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) hin: Am Donnerstag, 5. April, gestalten dort begabte Schülerinnen, Schüler, Absolventen und Absolventinnen der „Musik- und Informatikmittelschule (MIM) Wendstattgasse“ einen unterhaltsamen Musik-Abend. Begleitet werden die jungen Künstlerinnen und Künstler vom Ensemble „Die Lehrerband“. Das mitreißende Programm geht um 19.00 Uhr los.

Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht verlangt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen jedoch „Bausteine“ erwerben. Der Erlös aus dem Abend ist für die Anschaffung neuer Geräte und Instrumente bestimmt. Die Devise des Konzerts lautet „Showtime“. Auskünfte über viele Unterhaltungsangebote im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten: Telefon 0676/720 94 11. E-Mails an Verbandssprecher Manfred Fritz:

m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Musik- und Informatikmittelschule Wendstattgasse:

www.mim-wendstattgasse.at

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

