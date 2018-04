Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache beim "Talk im Hangar-7"

Programmschwerpunkt: 100 Tage Schwarz-Blau am Donnerstag, 05. April, ab 20:15 Uhr

Salzburg (OTS) - Rund 100 Tage ist die neue Regierung im Amt - Zeit, genau hinzusehen, was bis dato geschehen ist. Beim "Talk im Hangar-7 Spezial" am Donnerstag, 5. April, ab 20:15 Uhr fragt Michael Fleischhacker bei Kanzler und Vizekanzler nach, wie sie die ersten Monate ihrer Zusammenarbeit beurteilen.

Im Anschluss daran (21:00 Uhr) widmet sich "Im Kontext - Die Reportage" den neuen Akteuren der Regierung. Was unterscheidet ihre Arbeit von der ihrer Vorgänger?

Kurz und Strache im Gespräch

"Talk im Hangar-7" am Do, 05.04., ab 20:15 Uhr

Nähere Infos



Die Neuen an der Macht: Rollenwechsel in der Republik

"Im Kontext - Die Reportage" am Do, 05.04., ab 21:00 Uhr

Nähere Infos

Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Martina Panek

+43 662 842244-21674

martina.panek @ servustv.com

www.servustv.com