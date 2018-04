TERMINERINNERUNG: Einladung zum Pressegespräch: "70 Jahre NÖ Gebietskrankenkasse"

Geschichte der Krankenkasse in NÖ als Motor für Gesundheitspolitik, Sozialpartnerschaft und medizinischen Fortschritt

St. Pölten (OTS) - Vor 70 Jahren wurde in der konstituierenden Sitzung ihres Vorstandes die NÖGKK als größte Krankenkasse Niederösterreichs gegründet. Dank ihrer Entwicklung als Innovationstreiber im nö. Gesundheitswesen steht die Kasse heute für ein Milliardenbudget, ist wichtigster Vertragspartner für Gesundheitsanbieter, die Nummer 1 in Gesundheitsförderung, Maschinenraum des Sozialstaates, Auftraggeber für den Wirtschaftsstandort NÖ, regionale Gesundheitsdrehscheibe und Säule der Sozialpartnerschaft bei Arbeitnehmerschutz und im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping. Die Meilensteine dazu wollen wir Ihnen in einem Pressegespräch und einer Schau zur Geschichte der NÖGKK vorstellen.

ORT: NÖ Gebietskrankenkasse, Kremser Landstraße 3, 7. Stock, Sitzungssaal 1

DATUM: 5.4.2018

UHRZEIT: 10:00 Uhr



IHRE GESPRÄCHSPARTNER:



KR Gerhard Hutter, Obmann der NÖ Gebietskrankenkasse

KR Markus Wieser, Präsident der NÖ Arbeiterkammer

Komm.-Rat Franz Ehrenleitner, MAS, Landesgremienobmann der WKNÖ

Mag. Jan Pazourek, Generaldirektor der NÖ Gebietskrankenkasse









