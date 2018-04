Bertolli® heißt einflussreiche Chefköche zu einem gastronomischen Treffen im Winter in der Toskana willkommen

Udine, Italien (ots/PRNewswire) - Bertolli®, mit mehr als 150 Jahren Geschichte die weltweite Nummer Eins unter den Olivenmarken, setzt die strategischen Aktivitäten zur Unterstützung ihres Marken-Relaunchs in internationalen Märkten fort.

(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/660689/Bertolli_Relaunch_Brand.jpg )

In der letzten Aprilwoche wird Bertolli acht einflussreiche Chefköche aus aller Welt zu Gast haben, die alles rund um die Marke Bertolli erfahren werden - von ihrer breiten Palette an preisgekrönten Mischungen bis hin zu Wert und Geschichte der Marke. Die kulinarischen Influencer werden sich auf eine Reise durch die Geschichte begeben, die mit der Vision des Gründers und den Anfängen des Unternehmens im Jahr 1865 beginnt und bis zum heutigen Schwerpunkt auf Qualität, Vielfalt und Innovation führt.

Bertolli bietet seinen Kunden eine Vielzahl an Produkten, darunter neu formulierte, preisgekrönte Olivenöl-Mischungen für verschiedenste Vorlieben und Geschmäcker. Die Philosophie des Unternehmens basiert auf der Schlichtheit und Authentizität seiner Produkte, die den geschäftigen Lebensstil unserer Zeit unterstützen sollen, und kommt der Vorliebe seiner Kunden für nährstoffreiche, wohlschmeckende und gesunde Optionen entgegen.

"The recipe is simple" [Das Rezept ist einfach] lautet die Botschaft von Bertollis neuer internationaler Kampagne, die vom Konzept der Schlichtheit inspiriert ist, vom Aufenthalt in der Küche und von den Augenblicken mit geliebten Menschen.

"Bertolli hat einen globalen Relaunch durchgeführt, der seine einzigartigen Aspekte erneut unterstreichen und internationale Märkte erschließen soll", so CEO Pierluigi Tosato von der Muttergesellschaft Deoleo. Die Kampagne begann 2018 mit umfangreichen Investitionen in Marke, Marketing und Kommunikationsstrategien - ein Schritt, der einen neuen Dialog anregen sollte.

"Die Menschen sind inzwischen viel beschäftigter und empfinden das Kochen zu Hause nach Feierabend als zu kompliziert. Bertolli kann dabei das Leben leichter machen und dafür sorgen, dass das Kochen trotzdem Spaß macht, erklärte Tosato weiter: "Dieses globale Event ist das erste seiner Art für Bertolli und bringt internationale Influencer ins Zentrum von Lucca, wo Francesco Bertolli die Marke ins Leben gerufen hat." Die Marke plant überdies die Eröffnung von "Casa Bertolli", einen einzigartigen Treffpunkt für Verbraucher, Journalisten und Interessenvertreter, die in Lucca zu Gast sind.

Über Bertolli

Bertolli wurde in der kleinen Stadt Lucca in Italien gegründet. Seit 150 Jahren steht der Name Bertolli mit seinem weltweit beliebtesten Olivenöl (hergestellt von Deoleo) im Zentrum der italienischen Küche und Esskultur. Was die Marke Bertolli ausmacht, ist ihr Engagement für Qualität, ihr Einsatz für natürliche gute Zutaten und eine Tradition für erstklassige und köstliche Speisen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.Bertolli.com.

Rückfragen & Kontakt:

Pietro Lucchese

Tel.: +39-335-704-0604

Mail: pietrolucchese @ me.com