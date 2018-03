„Sport am Sonntag“ mit Dominic Thiem

Am 1. April ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Bernhard Stöhr präsentiert „Sport am Sonntag“ am 1. April 2018 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 28. Runde. Danach stehen ab 19.15 Uhr u. a. mit Studiogast Dominic Thiem folgende Themen auf dem Programm:

Tennis: Dominic Thiem live zu Gast

Österreichs Nummer 1 auf dem Weg zurück nach seiner Knöchelverletzung.

Champions League: Klopp vs. Guardiola – Das Duell der Kult-Trainer Im Viertelfinal-Hit zwischen Liverpool und Manchester City (am 4. April live in ORF eins) kommt es zum Aufeinandertreffen von Jürgen Klopp und Pep Guardiola.

Gewichtheben: Die stärksten Österreicher im Kampf um EM-Medaillen Bei der Gewichtheber-EM in Bukarest kämpfen Österreichs stärkste Frauen und Männer um Gold, Silber und Bronze.

Volleyball: Der Österreicher in der besten Liga der Welt

Das italienische Spitzenteam Perugia gilt als Favorit für Champions League und Meisterschaft. Mittendrin im Staraufgebot: Der österreichische Publikumsliebling Alexander Berger.

