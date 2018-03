RK-Terminvorschau vom 30. März bis 13. April 2018

In der Zeit vom 30. März bis 13. April 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

DIENSTAG, 3. APRIL 09.00 Uhr, Fototermin „FahrschullehrerInnen fahren Straßenbahn“ mit u.a. Wiener Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer (Station Karlsplatz, Oldtimer-Haltestelle (beim Otto-Wagner-Pavillon/Resselpark) MITTWOCH, 4. APRIL 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (VHS Floridsdorf, 21., Angerer Straße 14, Kammersaal) DONNERSTAG, 5. APRIL 09.30 Uhr, Pressekonferenz „Programm-Highlights Donauinselfest 2018“ mit GRin Barbara Novak, Projektleiter Thomas Waldner (Restaurant Labstelle, 1., Lugeck 6) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Philippe Boustani sowie des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich an Lisa Wild sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Prof. Mag. Dr. Friedrich Holzweber durch GR Petr Baxant (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) SAMSTAG, 7. APRIL 14.00 Uhr, Info-Veranstaltung zur Neugestaltung des Hyblerparks mit BV Paul Johann Stadler (11., Hyblerpark) SONNTAG, 8. APRIL 15.30 Uhr, Öffentliche Lesung anlässlich des Welt-Roma-Tages mit u.a. BV Markus Reiter (7., Ceija-Stojka-Platz) MONTAG, 9. APRIL 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Oskar Wawra durch Bgm. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 11. APRIL 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Pflegewohnhaus Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) DONNERSTAG, 12. APRIL 11.00 Uhr, Überreichung der Ehrenbürger-Urkunde der Stadt Wien an Dr. Hugo Portisch durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, Sitzungssaal)

