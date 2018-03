Wien-Hernals: Festnahmen mutmaßlicher Einbrecherinnen

Wien (OTS) - Am 29.03.2018 um 07:45 Uhr nahmen Zielfahnder in einem Hotel in Hernals eine 21-Jährige fest, gegen die unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung eine Festnahmeanordnung bestand. Bereits am Montag, 26.03.2018 um 07:10 Uhr, wurde in einer Notschlafstelle in Meidling ihre 30-jährige Mittäterin festgenommen. Das Landeskriminalamt, Gruppe Suchtmittelbeschaffungskriminalität, führt die Ermittlungen, wobei es wahrscheinlich ist, dass den Festgenommenen noch weitere Straftaten zugeordnet werden können.

