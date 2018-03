Zielsetzung: 1 Milliarde Menschen bis 2040 mit Kombination aus Künstlicher Intelligenz und Blockchain zu Entrepreneuren machen

Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - ORS GROUP hat sich der Mission

(https://www.youtube.com/watch?v=qR1YSe96bZc) verschrieben, Menschen

mit dem neuen ABC der digitalen Welt - nämlich Artificial Intelligence, Blockchain, Cryptocurrency - die Chance zum Unternehmertum zu geben

Die Blockchain-Technologie ist nach wie vor eine der spannendsten Zukunftstechnologien der Welt, und viele Einzelpersonen und Unternehmen, ja sogar Regierungen arbeiten Methoden aus, um dieses revolutionäre Tool für die Weiterentwicklung ihrer Prozesse zu nutzen. Auch zahlreiche Experten vertreten die Ansicht, dass die Blockchain der Schlüssel zur Realisierung einer ganzen Reihe von wichtigen technologischen Fortschritten ist. Inmitten von Aufregung und Optimismus geht es beim kontrovers diskutierten Thema Blockchain tendenziell eigentlich um die Stärken und Schwächen der Technologie.

Eine der Schlüsselfiguren in der Blockchain- und Cryptocurrency-Community ist Fabio Zoffi

, President und

Executive Chairman der ORS GROUP

. Wie sein Aufbruch in

die Welt der Blockchain begann, beschrieb Zoffi Anfang des Jahres mit folgenden Worten:

"Meine Reise in Richtung Blockchain offenbart sich mir wie eine musikalische Komposition. All das, was mich bewegt und was ich in den letzten Jahren überdacht und teilweise umgesetzt habe - die wahre Natur des Kapitalismus und des Geldes, wie man Technologien in erfolgreiche Unternehmen verwandelt, die Förderung und Fortschritte wissenschaftlicher Durchbrüche in den Bereichen Robotik und KI, und die Folgen für die Gesellschaft - kommt hier zusammen".

Der Aufbruch in diese neue Welt nahm für den Gründer mehrerer Unternehmen vor fünf Jahren Gestalt an, als er seinen Freund und Geschäftspartner kennenlernte, Pierluigi Riva. Riva ist Gründer und Vordenker für die Produkte der ORS GROUP, einem globaler Anbieter von Algorithmen und Softwarelösungen zur Optimierung von Wertschöpfungsketten. Der im Piedmont aufgewachsene und in London ausgebildete Wissenschaftler hatte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre lang geleitet.

Sprung in die Jetztzeit - März dieses Jahres: Das schnell wachsende Unternehmen mit einer Präsenz in Italien, Deutschland, Schweiz und den USA (um nur hier einige Standorte zu nennen) hat seine Expansion in den Blockchain-Bereich angekündigt. Die Gruppe will durch die Kombination von künstlicher Intelligenz mit all ihrer Leistungsstärke und Blockchain-Technologie 1 Milliarde

neu geschaffenen 'Hypersmart Contracts' bis 2040 als Kleinunternehmer befähigen.

Mit Blick auf die Auswirkungen der Automatisierung allein im Laufe ihrer 20-jährigen Geschichte ist der ORS Group mehr denn je akut bewusst, dass die Welt auf eine Zukunft zusteuert, in der einige riesige Unternehmen und wohlhabende Einzelpersonen Roboteranlagen und globale Vermögenswerte kontrollieren könnten. Die Gruppe hat sich zur Mission gemacht, dieses Szenario durch die Veröffentlichung ihrer Algorithmen abzuwenden und ihre Technologie der breiten Masse zur Verfügung zu stellen, so dass sich jedes talentierte Individuum zu einem Unternehmer mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil in seinem Bereich entwickeln kann.

Das internationale High-Tech-Unternehmen verfügt über ein starkes Team von Wissenschaftlern

darunter Mathematiker, Ökonometrie-Experten und Wirtschaftswissenschaftler. Zu den Kunden zählen Fortune 2000-Unternehmen und Branchen wie Einzelhandel, Energie, Finanzen und Fertigung. Mit den ORS GROUP-Softwarelösungen sparen die Kunden jährlich über 1 Mrd. USD ein.

Die ORS GROUP hat erkannt, dass die Blockchain genutzt werden kann, um Informationen problemlos zwischen dezentralen, unabhängigen Organisationen zu sammeln und auszutauschen, und wie extrem nützlich die Ethereum Smart Contracts für die Ausführung von Sofortzahlungen ohne Finanzintermediäre sind, und daraufhin das neue "Digitale Alphabet" ausformuliert, das ABC, das AI (Artificial Intelligence bzw. Künstliche Intelligenz, KI), Blockchain und Cryptocurrency (Kryptowährung) mit Hilfe der neu geschaffenen 'Hypersmart Contracts

Hypersmart Contracts fungieren als intelligente Verbindungselemente, die KI-Algorithmen zur Lösung komplexer Effizienz- und Optimierungsprobleme unter Verwendung von in der Blockchain gespeicherten Daten aktivieren, und sind ebenfalls in der Lage, sofortige Zahlungen in Kryptowährung freizugeben. Zusammengenommen können diese Technologien zu signifikanten Verbesserungen in den globalen Wertschöpfungsketten führen, von denen auch Kleinbauern profitieren können.

So lassen sich zum Beispiel Algorithmen für die Prognose von Ernteerträgen und dynamische Preisoptimierung verwenden, während die Blockchain zur Schaffung von Transparenz über die gesamte Nahrungskette und Kryptowährung für den Empfang von Sofortzahlungen genutzt werden kann. Im Endeffekt können Kleinbauern damit ihre Verhandlungsstärke gegenüber den Händlern zurückgewinnen und sich global im Wettbewerb behaupten. Wie Hypersmart Contracts Entrepreneurship weltweit begünstigen kann, erläutert Dr. Zoffi in diesem Video (https://www.youtube.com/watch?v=mwXvuZpRMo4).

Die Gruppe und Eidoo (https://eidoo.io/), eine App, die die Mainstream-Annahme von Kryptowährungen mit einem Multi-Currency Wallet unterstützt, haben eine Vertriebsvereinbarung zur Integration des ORS Crypto Robo Advisor

mit Eidoo Wallet getroffen. Die Anwender von Eidoo können automatisch KI-Algorithmen fürs Trading nutzen und ihre Crypto-Assets nach eigenen Präferenzen und Risikoprofilen anlegen.

Mit mehr als 200.000 Downloads weltweit ist Eidoo auf dem besten Weg, ein führender Anbieter von erweiterten Blockchain-relevanten Funktionen zu werden.

Die ORS GROUP stellt diese Algorithmen und Lösungen der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung und gibt den Entrepreneuren das ABC der Technologiebausteine an die Hand: Artificial Intelligence, Blockchain und Cryptocurrency.

Es ist, wie Dr. Zoffi bereits erwähnt hat, kein Geheimnis, dass Automatisierung und KI die Welt sehr schnell verändern werden. Fabio möchte, dass die ORS GROUP hilft, unseren Kindern

Zukunft zu sichern, keine Dystopie. Die Gruppe will eine Zukunft gestalten, die kreativer und gleichberechtigter ist, voll unternehmerischem Geist. Nicht jeder hat die Fähigkeiten oder das Wissen, um ein Unternehmen zu führen und weiter zu entwickeln, das sich im globalen Wettbewerb behaupten kann - mit dem neuen Digitalen Alphabet von ORS hat nun jeder Einzelne das Rüstzeug für ein solches Unterfangen.

"Als ich von der Blockchain-Technologie erfuhr, fügte sich all dies zusammen und wir beschlossen, in die Kryptowelt einzusteigen, um eine Gemeinschaft von Entwicklern und Entrepreneuren weltweit zu unterstützen". - Fabio Zoffi.

Was differenziert ORS, und was macht diese Geschichte so einzigartig? Dazu lässt sich ein Beispiel nennen: Ein weltweit tätiges Produktions- und Handelsunternehmen mit über 10 Mrd. USD Umsatz nutzt KI-basierte ORS-Software, die in Echtzeit über die Distribution von 20 Millionen Artikeln jährlich an nahezu 300.000 Kunden aus einem Netz von 200 Distributionszentren und Lagern entscheidet. Algorithmen optimieren mit solchen Entscheidungen ("Wer soll was, wann und wie erhalten?") die gesamte Lieferkette und senden sogar Befehle zur Ausführung an Systeme, Anwendungen und Produkte. Die wesentlichsten Ergebnisse sind eine Inventarreduzierung um 50% und Einsparungen in Höhe von 200 Mio. USD pro Jahr. Nähere Details dazu finden Sie in diesem Video (https://www.youtube.com/watch?v=H4dEFA1CS_s).

Informationen zur ORS GROUP

Die in Italien gegründete und heute weltweit tätige ORS GROUP (https://www.ors.ai/) ist ein Softwareunternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von anspruchsvollen KI-basierten Optimierungssoftware-Lösungen für einen großen internationalen Kundenstamm (http://www.ors.ai ).

Ihr neues Produkt, die Hypersmart Contracts ("HSC"), bietet Zugriff auf mehr als 1.000 proprietäre Algorithmen und Hunderte von Softwarelösungen für die Crypto-Community und etablierte Unternehmen (http://www.orsgroup.io ).

ORS GROUP Department of Communications unter contact.us @ orsgroup.io