SPÖ-Termine von 2. April bis 8. April 2018

Wien (OTS) - DIENSTAG, 3. April 2018:

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und die Politische Akademie der ÖVP laden ein zur Podiumsdiskussion „Ungarn vor den Wahlen“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc4swzl4 (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

13.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 5. April 2018:

16.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Überreichung der Ludo-Hartmann-Preise sowie des Barbara-Prammer-Preises 2017 im Palais Epstein teil (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, hält Rayan Nezzar (French political activist) einen Vortrag zum Thema „En marche! How to organize a pro-european movement in the age of populism“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/ybch72br (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 6. April 2018:

11.00 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub lädt zum zukunftsforum:frauen „Gestaltungsraum – Ländlicher Raum. Brauchen Frauen mehr Stadt am Land?“. Frauenpolitische Perspektiven im ländlichen Raum stehen im Mittelpunkt der Tagung. Die Veranstaltung wird eröffnet von SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Klubobmann Christian Kern und SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. Eine Keynote hält Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Aufhauser (Universität Wien). Mehr Infos zu Programm und Workshops am Nachmittag finden Sie unter https://tinyurl.com/ybvqkw3s. Anmeldungen bitte unter veranstaltung@spoe.at (Parlament, Ausweichquartier Hofburg, Dachfoyer, Eingang Josefsplatz 1, 1010 Wien).

SAMSTAG, 7. April 2018:

09.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern nimmt an einer Podiumsdiskussion während der Programmkonferenz der Sozialdemokratischen Partei Europas (PES) in Ljubljana teil (Cankarjev dom Club, Presernova cesta 10, Ljubljana).

11:00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Gedenkfeier für Regierungsrat Prof. Johannes Schwantner im Bruno-Kreisky Forum teil (Kreisky-Villa, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

13.00 Uhr SPÖ-Frauen und Jugendorganisationen laden zur „Johanna-Dohnal-Enquete 2018“. Zum Thema "Die Wa(h)re Frau - Der weibliche Körper im Kapitalismus" diskutieren bei einer Podiumsdiskussion um 18.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr, Mitinitiatorin des Frauen*Volksbegehrens Schifteh Hashemi und die Politikwissenschafterin Stefanie Wöhl. Infos zu den Workshops am Nachmittag finden Sie unter https://tinyurl.com/yblgbuty. Anmeldung: frauen@spoe.at (13.00 bis 19.00 Uhr; 18.00 Uhr Podiumsdiskussion (ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

SONNTAG, 8. April 2018:

18.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern wird am 2. Jour Fix der Initiative „Omas gegen Rechts“ mit Schriftsteller Doron Rabinovici zum Thema „Opposition – wie?“ diskutieren. Es geht um die Frage, was die SPÖ tun kann und muss, um dem schleichenden rechtsextremen Umbau des Staates etwas entgegenzusetzen (Theater Hamakom, Nestroyplatz 1, 1020 Wien).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum