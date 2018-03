ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Fußball-Erste-Liga-Spiel Hartberg – SV Ried

Weiters am 30. März: Judo World Tour Grand Prix in Tiflis

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 30. März 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Judo World Tour Grand Prix in Tiflis um 14.00 Uhr und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel TSV Hartberg – SV Ried um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Kite Masters 2017/18 um 22.30 Uhr.

Die georgische Hauptstadt Tiflis ist vom 30. März bis 1. April Austragungsort für einen Grand Prix im Rahmen der Judo World Tour. ORF SPORT + überträgt an allen Tagen live. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, zeigt noch einmal die Höhepunkte der Paralympics 2018. Weiters im Programm ist ein Porträt von Veronika Aigner, einer Nachwuchsskifahrerin mit Sehbehinderung, sowie ein Beitrag über das Paralympics Jugendcamp. „Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung/

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Im Spitzenspiel der 25. Runde der Fußball-Ersten-Liga hat Hartberg die SV Ried zu Gast. Die Hartberger können mit einem Heimsieg an Ried vorbeiziehen. Ried möchte mit einem vollen Erfolg den Abstand zu Tabellenführung verkürzen. Kommentator ist Christian Diendorfer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 29. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

