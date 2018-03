AVISO: 6.4., 10.30 Uhr: Freizeitbuddys unterstützen Menschen mit Demenz

Die Caritas startet ein Projekt, das Menschen mit Demenz zurück in die Mitte der Gesellschaft holen will. Das Haus der Musik bietet dafür einen idealen Ort. Weitere Partner werden gesucht.

Wien (OTS) - Oft ziehen sich bei Demenzerkrankungen, die Betroffenen, aber auch die Angehörigen aus der Öffentlichkeit zurück. Bedingt durch die Vergesslichkeit dominiert die Angst, etwas „Falsches“ zu tun, der Rückzug in die private Umgebung und in das eigene Zuhause sind die Folge. Die Caritas will nun von Demenz Betroffene und ihre Angehörigen aktivieren und sie zurück in die Mitte der Gesellschaft holen.

Nach einer Pilotphase startet die Caritas das Projekt „Vergessen wie’s geht?“ und sucht freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Buddys mit Menschen mit demenziellen Erkrankungen regelmäßig in Wien und Niederösterreich ein paar Stunden Freizeit verbringen. Das können Museumsbesuche, Spaziergänge oder Lokalbesuche sein.

Das Haus der Musik ist einer der ersten Kooperationspartner. Auch weil Musik ein sehr guter Anknüpfungspunkt bei Menschen mit Demenz ist, da gespeicherte musikalische Erinnerungen bei demenziellen Erkrankungen lange abrufbar bleiben.

Pressegespräch

Wo: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien



Mit

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien



Dietmar Hoscher, Vorstandsdirektor der Casinos Austria und Sponsor Haus der Musik



Luise Hlavek, Angehörige



Gildas LeGall, Freizeitbuddy

