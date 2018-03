Favoriten: Magier Pierre Mardue am 2.4. im „Tivoli“

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ lädt Jung und Alt zum „Großen Kinder & Familien Osterfest“ ein: Am Montag, 2. April, wird von 14.00 bis 17.00 Uhr in der Veranstaltungsstätte „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) gefeiert. Für gute Unterhaltung sorgt die beliebte Animateurin „Kathiline“, die den Kindern bei der Bemalung von Ostereiern und bei der Anfertigung österlicher Zeichnungen zur Seite steht. Bei der Schmink-Station verwandelt die kreative Visagistin „Christiane“ die Kleinen in farbenfrohe Phantasie-Gestalten. Höhepunkt der Festivität ist eine Magie-Show mit dem Wiener Zauberer „Pierre Mardue“. Der fingerfertige Künstler ist ein Spezialist für zauberhaftes „Family Entertainment“. Neben „Klassikern“ mit Tüchern und Seilen zeigt der freundliche Hexer im Programm „Simsalabim-Show“ auch selbst entwickelte neue Tricks, die Menschen jeden Alters verblüffen. Die Besucherinnen und Besucher sollen „Unkostenbeiträge“ entrichten (3 Euro pro Person). Info und Reservierung: Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher Manfred Fritz).

Allgemeine Informationen:

Zauberkünstler „Pierre Mardue“:

www.pierre-mardue.at

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

Kultur-Angebote im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk