April-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Filmgespräche, „Cinezone“ und die „Lange Nacht der Forschung“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Kino im Kesselhaus am Campus Krems steht im April eine Reihe bemerkenswerter österreichischer Filme auf dem Programm: Christian Frosch zeichnet in seinem neuen Spielfilm „Murer – Anatomie eines Prozesses“ die Geschichte eines schändlichen Gerichtsurteils nach (ab 12. April). Katharina Mückstein thematisiert mit „L’ Animale“ das Heranwachsen und ist gemeinsam mit Darstellern wie dem Kremser Jack Hofer zur Premiere am 6. April zu einem Filmgespräch zu Gast. Mit Petra Nickels und Birgit Gohlkes Produktion „Mein Stottern“ (am 11. April mit Filmgespräch) sowie Werner Bootes „The Green Lie“ (ab 4. April) präsentiert das Kino im Kesselhaus zudem zwei beachtenswerte Dokumentarfilme.

Die „Cinezone“ offeriert zunächst am 12. April ein Live-Konzert von Christoph & Lollo in Kombination mit dem Streifen „The Florida Project“, ehe am 19. April Markus Binder von Attwenger zu Gast ist und im Anschluss an den Film „Lucky“ über Harry Dean Stanton neben einem Konzert auch Auszüge aus seinem neuen Buch „Teilzeitrevue“ hören lässt.

Dazwischen macht am 13. April die „Lange Nacht der Forschung“ mit drei Programmpunkten im Kino im Kesselhaus Station: Um 16 Uhr startet das „Kinolabor“, das spielerisch das Phänomen Kino näher unter die Lupe nimmt, ab 20.15 Uhr gehört die Bühne dem Wissenschaftskabarettisten und Science Buster Florian Freistetter, ab 21.30 Uhr gibt dann noch eine Vorstellung von „The Green Lie“. Schließlich gibt es auch wieder eine Kooperation mit dem „Donaufestival“ in Form der beiden Filmvormittage mit „The Last Angel of History“, „The Sea Is History“ und „Anathema - The Otolith Group“ am 28. und „Nocturama“ von Bertrand Bonello am 29. April.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/90 80 00 und www.kinoimkesselhaus.at

