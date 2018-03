FPÖ-Hafenecker: „Grünes Licht für 3. Piste durch BvWG ist sehr zu begrüßen“

„Konkurrenzfähigkeit des Flughafens kann ausgebaut und neue Arbeitsplätze geschaffen werden“

Wien (OTS) - „Heute ist ein guter Tag für den Flughafen Wien-Schwechat und unseren Wirtschaftsstandort“, zeigte sich FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker erfreut über die positive Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BvWG) zur 3. Piste.

„Mit diesem wichtigen und längst notwendigen Entscheid kann die Konkurrenzfähigkeit des Flughafens ausgebaut, sowie dessen positive Entwicklung fortgesetzt werden. Bereits jetzt ist der Flughafen Wien-Schwechat ein wichtiger Arbeitgeber in der umliegenden Region, der kommende Ausbau wird noch dazu ein Plus an Arbeitsplätzen bringen, was sehr zu begrüßen ist“, so Hafenecker.

