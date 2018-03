AVISO: Bundesratspräsident Todt lädt zu World Café - Digitale Zukunft gerecht gestalten

Teilnahme an Online-Konsultation digitalerwandel.at noch bis 15. April möglich

Wien (PK) - Zu seinem Schwerpunktthema "Digitale Zukunft gerecht gestalten" lädt Bundesratspräsident Reinhard Todt am 10. April zu einem World Café in das Parlament in der Hofburg ein. Parallel dazu gibt es noch bis 15. April die Möglichkeit, auf der Plattform www.digitalerwandel.at an einer entsprechenden Online-Konsultation des Bundesrats teilzunehmen. Die Länderkammer gibt damit einmal mehr den Anstoß, dass sich das Parlament mit Veränderungen in der Digitalisierung auseinandersetzt und sammelt Vorschläge, Ideen und Anregungen sowohl online, als auch im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen. Daraus sollen Schlussfolgerungen gezogen und diese in die Gesetzgebung eingebracht werden.

Todt: Gemeinsam die Gestaltung unserer Zukunft diskutieren

"Die Digitalisierung bringt Wachstum und neue Chancen wie Smart Home, E-Health und neue Jobs. Sie wird aber auch Arbeitsplätze kosten und schafft fragliche Arbeitsverhältnisse", so Bundesratspräsident Todt. "Wir sind alle gefragt, wenn es darum geht, die Digitalisierung dafür zu nutzen, unsere Zukunft sozial gerecht zu gestalten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Das heißt, dass wir rechtliche und soziale Rahmenbedingungen schaffen müssen, die gewährleisten, dass alle Menschen vom technischen Fortschritt profitieren", lädt Todt alle Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam die Gestaltung der digitalen Zukunft zu diskutieren.

Als Grundlage für die Diskussion dient unter anderem die Arena Analyse von Kovar & Partners, die im Jänner auf Einladung des Bundesratspräsidenten im Parlament vorgestellt wurde (siehe Parlamentskorrespondenz Nr. 34/2018). 50 Expertinnen und Experten haben in "Wir und die anderen" kritische Entwicklungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts beschrieben. Die Digitalisierung spielt dabei eine bedeutende Rolle. Die gesamte Analyse ist unter folgendem Link zu finden: www.publicaffairs.cc/arena-analyse-2018-wir-und-die-anderen. Die Online-Diskussion auf www.digitalerwandel.at wird von einem Team von Kovar & Partners und dem Institut für Höhere Studien (IHS) betreut.

Veranstaltung: World Café - Digitale Zukunft gerecht gestalten

Zeit: Dienstag, 10.4., 15.00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Dachfoyer

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten: pressedienst @ parlament.gv.at (Schluss) mbu

