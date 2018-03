Piramal Pharma Solutions siegt bei 'CMO Leadership Awards 2018' in sechs Kategorien

dass es bei den CMO Leadership Awards 2018 in allen sechs Kategorien als Sieger hervorging. Das Event fand am 21. März 2018 in New York im Rahmen der Zusammenkunft der Drug, Chemical and Associated Technologies Association (DCAT) statt. Piramal wurde in allen sechs Kategorien ausgezeichnet: Leistungskompetenz, Kompatibilität, Expertise, Qualität, Zuverlässigkeit und Service.

Vivek Sharma, Chief Executive Officer von Piramal Pharma Solutions, sagte: "Wir freuen uns außerordentlich, dass wir bereits im sechsten Jahr in Folge bei den CMO Leadership Awards erfolgreich waren. Als einer von wenigen Dienstleistern, die in allen sechs Kategorien anerkennt wurden, gratulieren wir in Bescheidenheit dem gesamten PPS

(http://piramalpharmasolutions.com/)-Team für seine harte Arbeit. Ich

möchte auch unseren Kunden für ihren Vertrauensvorschuss bei unserem Engagement für die Patienten danken."

Vivek Sharma weiter: "Piramal Pharma Solutions macht weiterhin bedeutende Fortschritte auf Basis unserer Grundwerte der Kundenorientierung, Qualität und Innovation mit Schwerpunkt auf Spitzenforschung. Wir investieren in die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden und wollen uns auf dem weltweiten Pharma- und Biotech-Markt als bevorzugter integrierter Partner positionieren."

Die 7. Ausgabe der CMO Leadership Awards, veranstaltet von der Fachzeitschrift Life Science Leader, liefert aussagekräftiges und zuverlässiges Kundenfeedback, um Branchenexperten bei der Auswahl eines seriösen Partners für Entwicklung und Herstellung zu unterstützen. Die Preisträger werden von den Kunden bewertet, mit denen sie im echten Leben zusammenarbeiten. Zu den Bewertungskategorien gehören Leistungskompetenz, Kompatibilität, Expertise, Qualität, Zuverlässigkeit und Service. Mit der Auszeichnung in einer dieser Kategorien können sich Vertragshersteller (CMO) für die Pharmaindustrie in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung differenzieren und Ansehen verschaffen. In diesem Jahr wurden über 110 Vertragshersteller in der jährlichen ISR Contract Manufacturing Quality Benchmarking-Studie an 23 Leistungsmetriken gemessen.

Piramal Pharma Solutions (http://piramalpharmasolutions.com/) ist der Piramal Group-Geschäftsbereich für Auftragsentwicklung und -herstellung mit operativen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Piramal ist ein Weltmarktführer bei integrierten Lösungen und zeichnet sich durch eine einzigartige Leistungsplattform für den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels aus - von Pharmaforschung und Arzneimittelentwicklung über kommerzielle Herstellung bis hin zu Arzneimittelwirkstoff und Arzneimittelprodukt. Piramals Entwicklungszentren und Produktionsstandorte rund um den Globus beschäftigen mehr als 700 Wissenschaftler im Rahmen von Forschungs-und Entwicklungsprogrammen und sind von nordamerikanischen, europäischen und japanischen Regulierungsbehörden akkreditiert. Mit seiner Leistungskompetenz als integrierter Dienstleister und Erfahrung mit verschiedensten Technologien unterstützt Piramal innovative Pharmaunternehmen und Generikahersteller auf der ganzen Welt.

Informationen zu Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) gehört zu den größten Mischkonzernen in Indien und ist in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Pharmazie und Grundlagenforschung & Analytik im Gesundheitsbereich aktiv. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete PEL einen Konzernumsatz von mehr als 1,3 Mrd. USD, wobei 51 % des Umsatzes aus dem internationalen Geschäft stammten.

Bei Finanzdienstleistungen stellt PEL umfassende Finanzlösungen für Immobilienunternehmen bereit. Die Corporate Finance Group (CFG) des Geschäftsbereichs bietet auch Wachstumskapital auf hoher und mittlerer Ebene für verschiedene Unternehmen in vielen Sektoren, die ein integraler Bestandteil von Indiens starkem Wachstum sind. Der Geschäftsbereich hat zudem eine Investitionsplattform für Distressed Assets aufgelegt, die in sektorübergreifenden Vermögenswerten in Eigenkapital bzw. Verbindlichkeiten investiert (mit Ausnahme von Immobilien), um mit aktiver Beteiligung die Restrukturierung voranzutreiben. Die von diesen Unternehmen verwalteten Gesamtmittel belaufen sich auf über 5,5 Mrd. USD. Das Unternehmen hat vor Kurzem einen vertikal integrierten Finanzarm zur privaten Baufinanzierung aufgelegt. Das Unternehmen pflegt außerdem strategische Allianzen mit führenden globalen Fonds wie APG Asset Management, Bain Capital Credit, CPPIB Credit Investment Inc. und Ivanhoé Cambridge (CDPQ). PEL hat zudem langfristige Kapitalbeteiligungen im Wert von ungefähr 1 Mrd. USD an der Shriram Group, einem führenden Finanzkonglomerat in Indien.

Im pharmazeutischen Bereich bietet PEL über eine durchgehende Herstellungskette mit mehr als 13 globalen Werken und einem großen, weltweiten Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten pharmazeutischen Nischenprodukten und ein breites Spektrum an pharmazeutischen Dienstleistungen an (einschließlich Injektionsmitteln, HPAPI usw.). In Indien stärkt das Unternehmen zudem seine Position im Verbraucherproduktsegment.

PELs Geschäftsbereich für Grundlagenforschung & Analytik im Gesundheitsbereich, die Decision Resources Group, ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Grundlagenforschung, Analytik & Daten im Gesundheitsbereich mit Kunden, die zu den weltweit führenden Pharma-, Biotech- und Medizinprodukteunternehmen gehören und die bei der fundierten geschäftlichen Entscheidungsfindung unterstützt werden.

PEL wird an der BSE Limited und der National Stock Exchange of India Limited gehandelt.

