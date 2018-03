Mobil bleiben - mit dem neuen Senioren-Taxi von Taxi 40100

Kammersänger Harald Serafin ist als Werbebotschafter für Taxi 40100 aktiv

Wien (OTS) - Serviceorientiert, sicher und schnell: Das ist das Senioren-Taxi von Taxi 40100. Mit dem neuen Produkt weitet Taxi 40100 das Angebot für die Kunden weiter aus. Das Senioren-Taxi ist ganz auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten. „Wer ein Senioren-Taxi bestellt, bekommt einen Wagen mit mittlerer, bequemer Einstiegshöhe. Zudem einen besonders hilfsbereiten Fahrer, der beim Ein- und Aussteigen behilflich ist und die Fahrgäste auf Wunsch bis zur Haustür begleitet“, so Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100. Das Senioren-Taxi kann telefonisch oder per APP bestellt werden und verfügt über alle Sicherheitsvorteile eines 40100-Taxis. Das heißt, dass die Vermittlungszentrale jederzeit nachvollziehbare Auftragsdaten (Zuordnung des Lenkers und des Wagens, Fahrtstrecke) abrufen kann. Vergessen Fahrgäste ihre Wertgegenstände in einem Taxi, reicht ein Anruf in der Zentrale von Taxi 40100.

„Das neue Service geht ganz auf das persönliche Wohlbefinden anspruchsvoller oder hilfsbedürftiger Fahrgäste ein und kostet keinen Cent mehr als eine herkömmliche Taxifahrt“, ergänzt Taxi 40100-Geschäftsführer Manfred Schmid.

Als Werbebotschafter für das neue Produkt konnte niemand geringerer als Kammersänger Harald Serafin gewonnen werden. Serafin freut sich darauf, für das Senioren-Taxi die Werbetrommel zu rühren. Bei der Lebenslust-Messe, die von 4. bis 7. April in der Messe Wien stattfindet, wird Serafin am Eröffnungstag beim Stand von Taxi 40100 Autogrammkarten signieren und die Vorzüge des Senioren-Taxis hervorheben. Harald Serafin: „Mit Taxi 40100 klappt es einfach wunderbar!“

Taxi 40100

ist der Fahrtenvermittler mit der größten und längsten Erfahrung in Österreich. Seit über 50 Jahren erfolgreich am Markt, vermittelt Taxi 40100 Flotten in Wien (über 1.800 Wagen), Linz (Taxi 2244) Salzburg (Taxi 2220), Wels, Villach, Eisenstadt und in vielen anderen Gemeinden. In Linz und den Umlandgemeinden wird in Kooperation mit der Linz AG seit vielen Jahren das erfolgreichste Anruf-Sammel-Taxi System (AST) Europas eingesetzt - eine sinnvolle und umweltschonende Form moderner Mobilität.

Taxi bestellen kann man bei Taxi 40100 via Telefon, Smartphone App, Internet Portal; in allen Fahrzeugen kann man bargeldlos (Bankomat-, Kredit-, Firmenkarte, Gutscheine) und natürlich auch bar bezahlen. Mit Taxi 40100 sind Kunden immer eine Spur schneller: 98 Prozent aller Anrufe werden binnen 15 Sekunden beantwortet. Und über 90 Prozent unserer Kunden erhalten ihr bestelltes Taxi innerhalb von 5 Minuten.

Rückfragen & Kontakt:

Taxi 40100

Mag. Eveline Hruza

Pressesprecherin

Pfarrgasse 54, 1230 Wien

e.hruza @ taxi40100.at

0676 879910854

01 61455854