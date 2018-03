TRA 2018: Europas größte Transportforschungskonferenz findet vom 16. bis 19. April in Wien statt

Wien (ots/PRNewswire) - Ermäßigte Online-Anmeldung für die TRA 2018 bis zum 8. April verlängert

Die TRA 2018 (Transport Research Arena) ist Europas größte Transportforschungskonferenz und findet vom 16. bis 19. April in Wien statt. Es werden etwa 3.000 Experten aus aller Welt erwartet, die die neuesten Entwicklungen in den Bereichen, Verkehr, Transport und Mobilität erörtern werden. Der Fokus wird auf Digitalisierung und Entkarbonisierung des Transportsektors liegen. Die wichtigsten Themen wie Umwelt und Energieeffizienz, Bahn- und Schiffsverkehr, alternative Antriebssysteme, intelligente urbane Mobilität und Logistik, Mobilität der Menschen (Systeme und Services) werden behandelt. Frachttransport und Logistik, Transportinfrastruktur, vernetzte und automatisierte Mobilität, digitale Technologien, sichere und resiliente Transportsysteme und die menschliche Dimension bei Transport, Sozioökonomie, Innovation und Politik werden auch vielfach im Programm vertreten sein.

TRA ist eine Plattform für Vertreter aus Politik, Forschung, Industrie und Verwaltung und beschäftigt sich mit allen Arten von Transport und seiner Infrastruktur. Die Frist für eine ermäßigte Online-Anmeldung wurde bis zum 8. April verlängert. Einzelheiten zur Anmeldung und zum genauen Programm finden Sie auf:

Natürlich werden die 100 Sessions der TRA2018 auch aktuelle Themen wie automatisiertes Fahren, Zero-Emission-Schiff- und Luftfahrt-Innovationen sowie intermodalen Austausch behandeln. Die Inhalte der TRA drehen sich um die wirklich "großen Trends" bei der Mobilität. Das Motto der TRA 2018 lautet: "Eine digitale Ära für Transport - Lösungen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt" (A digital era for transport - solutions for society, economy and environment). Insgesamt sind mehr als 600 Vorträge und Poster-Präsentationen geplant. Mehrere Ausstellungsbereiche werden auf mehr als 7.000 Quadratmetern angeboten, und Interaktionsbereiche für Besucher werden erstmals mit der "Interaktiven Zone" eingerichtet, die Besucher dazu einlädt, aktiv die neuesten Forschungsergebnisse und Entwicklungen zu erleben.

TRA 2018 wird unterstützt vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) zusammen mit dem AIT Austrian Institute of Technology und AustriaTech und mit der Förderung der Europäischen Kommission und den europäischen Technologieplattformen ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council), ERRAC (European Rail Research Advisory Council), WATERBORNE sowie CEDR (Conference of European Directors of Roads), ETRA (European Transport Research Alliance), ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration), ECTP (European Construction Technology Platform) und ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe). Diese wichtige Veranstaltung wird vom 16. bis 19. April 2018 in Wien, Reed Messe Wien, Messeplatz 1, stattfinden.

