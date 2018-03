Brand-Tragödie in Kemerowo: Kondolenzbuch wird eröffnet

Kondolenzbuch in Russlands Botschaft in Wien

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit der Brand-Tragödie in der sibirischen Stadt Kemerowo, die sich am 25. März 2018 ereignete, eröffnet die russische Botschaft in Wien ein Kondolenzbuch, das an folgenden Daten aufliegen wird:

Mittwoch, 28. März 2018, von 10.00-12.00 Uhr und von 14.00-16.00 Uhr.

Donnerstag, 29. März 2018, von 10.00-12.00 Uhr.

Adresse: Reisnerstraße 45-47, 1030 Wien.

Ein Online-Kondolenzbuch wird unter der E-Mail Adresse info @ rusemb.at eröffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der russischen Botschaft in Wien

E-Mail: presse @ rusemb.at