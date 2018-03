LONGi Solar erhält Auszeichnung des TÜV Rheinland für die beste Leistung bei der Stromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Das zweite Jahr in Folge erhält LONGi Solar die "All Quality Matters"-Auszeichnung für die beste Leistung bei der Stromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen (Gruppe "Monokristallin") (PV Module Energy Yield Simulation (Mono Group)).

Die Auszeichnungen wurden am 22. März auf dem Solarkongress (Solar Congress) 2018 in Wuxi, China vom TÜV Rheinland überreicht. Die hochbegehrte Auszeichnung für die beste Leistung bei der Stromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen des Jahres 2017 ging an LONGi Solar - für die hohe Effizienz und Zuverlässigkeit seiner monokristallinen Solarmodule.

Die Beurteilungstests des TÜV Rheinland Energy zum Stromertrag sind äußerst streng und erfordern eine Simulation der klimatischen Verhältnisse fünf verschiedener Regionen der Welt: Köln (Deutschland), Datong (China), Riad (Saudi-Arabien), Chennai (Indien) und Los Angeles (USA). Zum Ende der Tests wurde LONGi Solars 60-zelliges monokristallines Solarmodul zum Modul mit der besten Leistung und zum Sieger in der Gruppe "Monokristallin" gewählt.

Die "All Quality Matters"-Auszeichnung wurde vom TÜV Rheinland eingeführt - als objektive, glaubwürdige Beurteilung durch eine maßgebende neutrale Instanz mit dem Ziel, die Produktqualität zu standardisieren, eine Qualitäts-Benchmark zu etablieren und in der Photovoltaik-Branche nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Auszeichnungen werden von Branchenexperten, Behörden sowie von Eigentümern und Herstellern von Photovoltaik-Anlagen anerkannt. Die diesjährigen Auszeichnungen gingen an Unternehmen, die exzellente Leistungen und erhebliche Beiträge in verschiedenen Bereichen der Photovoltaik-Branche nachweisen können.

Als weltweit führender Hersteller monokristalliner Solarmodule, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Lösungen bester Stromgestehungskosten (LCOE) anzubieten, hat LONGi Solar die Auszeichnung für die beste Leistung bei der Stromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen nun zwei Jahre in Folge erhalten. Wenxue Li, President von LONGi Solar, der die Auszeichnung entgegennahm: "LONGi Solar hat sich schon immer dafür eingesetzt, seinen Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis objektiver Messungen und unterstreicht die exzellente Leistung der monokristallinen Module von LONGi Solar bezüglich des Stromertrags. LONGi Solar wird künftig noch härter arbeiten, um Ihrem Vertrauen und Ihren Erwartungen gerecht zu werden, noch zuverlässigere und effizientere Produkte zu produzieren und seinen Kunden noch kosteneffektivere Dienstleistungen anzubieten."

Mit 18 Jahren Erfahrung und bedeutenden Investitionen in die Forschung und Entwicklung monokristalliner Solarmodule i. H. v. über 1,8 Mrd. CNY (etwa 285 Mio. USD) in den vergangenen fünf Jahren verfügt LONGi Solar nun über weltweit anerkannte hochentwickelte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten - mit einem Team von fast 500 Mitarbeitern, technischen Kompetenzen und einem anspruchsvollen Qualitätskontrollsystem. Aufbauend auf diesen Stärken wird sich LONGi Solar weiter auf die Produktqualität konzentrieren, und darauf, Lösungen branchenbester Stromgestehungskosten anzubieten.

