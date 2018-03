In höheren Lagen teilweise Schneefahrbahnen

Neuschneemengen bis zu 6 Zentimeter

St. Pölten (OTS/NLK) - In höheren Lagen ab ca. 500 bis 600 Metern Seehöhe des Alpenvorlandes und des westlichen Waldviertels waren die Fahrbahnen heute Früh salznass und matschig, teilweise gab es auch Schneefahrbahnen; die erforderliche Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange. Die Neuschneemengen beliefen sich im Waldviertel bis 2 Zentimeter (Groß Gerungs), im Mostviertel bis 5 Zentimeter (Scheibbs) und im Industrieviertel bis 6 Zentimeter (Gloggnitz), im Weinviertel gab es keinen Neuschnee. Die Temperaturen bewegten sich zwischen - 2 Grad Celsius in Lilienfeld und + 6 Grad in Tulln, Korneuburg und Krems.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60262 und e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

