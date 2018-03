Mr Green & Co AB veröffentlicht Jahresbericht 2017

Umsatz stieg um 28,9 % auf SEK 1,192 Milliarden (rund EUR 121,4 Millionen*)

EBITDA vor Einmaleffekten verzeichnete einen Zuwachs von 103,1 % auf SEK 185,6 Millionen (rund EUR 18,9 Millionen*)

EBITDA-Marge vor Einmaleffekten stieg auf 15,6 %

„Wir haben das bisher erfolgreichstes Jahr hinter uns gebracht und wir erwarten ein genauso aufregendes Jahr 2018. Wir werden weiterhin neue Produkte und Konzepte entwickeln und zusätzliche geografische Märkte erschließen. Mr Green ist ein innovatives und wachstumsstarkes Unternehmen, das sich auf Green Gaming konzentriert“, äußerte sich Per Norman, CEO der Mr Green & Co AB, anlässlich des Jahresergebnisses.

Zusätzlich zur hervorragenden finanziellen Entwicklung kann Mr Green auch auf ein höchst erfolgreiches Jahr im Bereich der Nachhaltigkeit zurückblicken. Als Mitglied der Agenda 2030 Initiative und als Unterzeichner des UN Global Compact Vertrags trägt Mr Green aktiv zum Erreichen der Sustainable Development Goals bei und unterstützt somit den Einsatz für nachhaltige Entwicklung weltweit.

Mr Green & Co ABs Jahresbericht 2017 ist auf der Webseite des Unternehmens http://www.mrg.se/en oder direkt als Download hier verfügbar.

Die Hauptversammlung der Mr Green & Co AB findet am 7. Mai 2018 um 16:00 Uhr in Stockholm statt.

* EUR 1 = SEK 9,8216 (Wechselkursstichtag: 29. Dezember 2017)

Über Mr Green & Co AB

Mr Green ist ein führendes Online-Gaming und Sportwetten Unternehmen und in 12 Ländern tätig. Das Firmenkonzept ist, Unterhaltung und ein höchstklassiges Spieleerlebnis in einem verantwortungsvollen Umfeld anzubieten. Mr Green wurde 2007 gegründet und entwickelte sich zu einem etablierten Online-Gaming Unternehmen mit einem breiten Kundenangebot und einer starken global anerkannten Marke. 2017 verbuchte Mr Green mit über 300 Mitarbeitern einen Umsatz von SEK 1,192 Milliarden. Das Hauptquartier und die technische Entwicklung haben ihren Sitz in Stockholm und der operative Stützpunkt ist in Malta. Mr Green hält Glücksspiel-Konzessionen in Malta, UK und Italien, eine Casino-Lizenz in Dänemark und eine Sportwetten-Lizenz in Irland. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq Börse in Stockholm notiert.

