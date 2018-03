myWorld Solutions – ein Unternehmen, viele Chancen

Graz (OTS) - Die österreichische Wirtschaft verzeichnet ein großes Plus und kann somit den Österreichern ein breitgefächertes Angebot an Arbeitsplätzen anbieten. Die myWorld Solutions mit Sitz in Graz kann dank des starken Wachstums mit zahlreichen Jobangeboten aufwarten.

Beim steirischen Unternehmen myWorld Solutions stehen die Zeichen ganz auf Expansion. Um dem rasanten Wachstum gerecht zu werden, sucht das Unternehmen daher zahlreiche neue Mitarbeiter. Bis Jahresende werden mehr als 130 neue Mitarbeiter gesucht und eingestellt. Dabei ist die Bandbreite der ausgeschriebenen Stellen sehr hoch – sie reicht vom IT-Bereich über E-/M-Commerce und mobile Anwendungen bis hin zu Online- und Channel-Marketing sowie Innovations-, Produkt- und Projektmanagement.

Nur sehr wenige Unternehmen können mit einem so breiten Portfolio an Jobmöglichkeiten aufwarten. Mit seiner globalen Ausrichtung bietet myWorld Solutions seinen Mitarbeitern auch attraktive internationale Karriereperspektiven. Darüber hinaus ist das Unternehmen als sicherer Arbeitgeber mit einer geringen Fluktuation bekannt. Mittlerweile sind weltweit 1.100 Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen für das Unternehmen tätig.

„Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. Daher ist uns ihr Wohlbefinden ein besonderes Anliegen. Wir legen Wert auf eine vertrauensbasierte und wertschätzende Arbeitskultur und ein attraktives Arbeitsumfeld. Neben der fachlichen Weiterbildung über die myWorld Academy und die eCademy bieten wir zahlreiche Incentives wie Sport und Entspannungsangebote“, erklärt Personalvorstand Kerstin Suppan-Eibinger.

Auch dank seines Standortes ist das Unternehmen äußerst attraktiv. Die steirische Landeshauptstadt Graz punktet nicht nur mit ihrem mediterranen Klima, sondern auch mit seiner lebendigen Kultur- und Gastronomieszene sowie mit einem großen Maß an Sicherheit. Die zauberhafte Grazer Innenstadt zählt seit Jahrzehnten zum UNSECO-Weltkulturerbe und besticht durch seine zahlreichen Grünflächen. Nicht umsonst gilt Graz als eine der lebenswertesten Städte des Landes und findet auch in zahlreichen internationalen Blogs und Artikeln Erwähnung.

Wer Teil eines internationalen, kreativen und motivierten Teams werden will, findet sämtliche Stellenangebote auf www.myworld-solutions.com und kann sich direkt auf der Seite bewerben.

Join us now!

Über myWorld Solutions

myWorld Solutions mit Sitz in Graz stellt sein Know-how verschiedensten internationalen Unternehmen und Organisationen zur Verfügung. Ob Produktentwicklung, Projektmanagement, IT, Marketing, PR und Kommunikation oder Fan- und Kundenbindung – die kompetenten Fachabteilungen von myWorld Solutions bieten den Partnern maßgeschneiderte und effiziente Lösungen in all diesen Bereichen.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Kelemen Weihs

Head of Public Relations/Company Spokesperson

Tel.: +43 (0)664/ 85 55 241

E-Mail: silvia.kelemen @ myworld.com