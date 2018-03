Budget - Schieder verwundert über Unprofessionalität der Regierung

"Was würde der Rechnungshofpräsident Moser zum Vorgehen von Justizminister Moser sagen?"

Wien (OTS/SK) - Letzte Woche am Mittwoch hat die Regierung das Doppelbudget für 2018 und 2019 beschlossen. Am selben Tag, unmittelbar nach der Budgetrede des Finanzministers, hat FPÖ-Verteidigungsminister Kunasek zusätzliche Ansprüche angemeldet, weil er mit dem vorgesehen Geld keinesfalls auskommen könne. Heute meldete ÖVP-Justizminister Moser zusätzlichen Budgetbedarf und verlangt Nachverhandlungen - die ihm ÖVP-Finanzminister prompt verweigert. Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder wundert sich darüber, wie unprofessionell die Regierung Kurz hier agiert. Insbesondere Justizminister Moser müsste als ehemaliger RH-Präsident wissen, was er im Ministerrat beschlossen hat. Schieder:

"Was würde der Rechnungshofpräsident Moser zum Vorgehen von Justizminister Moser sagen?" **** (Schluss) up/wf/mp

