Toto: Sechsfachjackpot – 250.000 Euro warten

Wien (OTS) - Die Toto Jackpot Serie geht in die Verlängerung, denn am Wochenende ist es zum sechsten Mal hintereinander niemandem gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen. In der nächsten Runde geht es beim Dreizehner somit um einen Sechsfachjackpot mit rund 250.000 Euro.

Die nächste Runde ist die Toto Runde 13A, Annahmeschluss ist am Dienstag, um 17.40 Uhr.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, denn es ist zum wiederholten Male niemandem geglückt, fünf Ergebnisse richtig zu tippen.

Quoten der Toto Runde 12:

6fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 231.728,88 – 250.000 Euro warten 7 Zwölfer zu EUR 2.021,90 72 Elfer zu je EUR 43,60 560 Zehner zu je EUR 11,20 4.014 5er Bonus zu je EUR 0,60

Der richtige Tipp: 1 X 2 1 2 / 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 18.326,88 Torwette 2. Rang: 5 zu EUR 173,00 Torwette 3. Rang: 64 zu je EUR 16,80 Hattrick: JP zu EUR 101.832,69

Torwette-Resultate +:0 1:1 0:1 2:0 0:1

