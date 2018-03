Treffpunkt Österreich: Österreichische Musikerinnen und Musiker live bei Ö3

Jeden Montag von 19.00 - 21.00 Uhr im Hitradio Ö3

Wien (OTS) - Ende Februar hat Ö3 zur großen Ö3-Umfragewoche aufgerufen: Eine Woche lang haben sich Ö3-Moderator/innen, Sendungsverantwortliche und Redakteur/innen im Programm den Fragen, dem Lob und auch der Kritik der Hörer/innen gestellt. Um auf den vielfachen Wunsch der Ö3-Hörer/innen einzugehen, heimische Musiker vorzustellen und zu unterstützen, wird es ab heute, 26. März, eine neue wöchentliche Sendung im Ö3-Programm geben. Jede Woche (immer am Montag von 19.00 - 21.00 Uhr) wird ein/e österreichische/r Musiker/in oder auch eine österreichische Band live im Hitradio Ö3 zu Gast sein. Moderatoren der Sendung sind abwechselnd Benny Hörtnagl und Thomas Kamenar.

Ö3-Senderchef Georg Spatt: „Die heimischen Acts, die hier vorgestellt werden, kommen aus den unterschiedlichsten musikalischen Genres – von Pop, Rock und Singer/Songwriting über Rap und Hip Hop bis hin zu Electronic und Dance. Mit dieser Sendung und der damit verbundenen Einladung zu einem gemeinsamen Abend, setzt Ö3 seine Tradition als wichtige und breite Plattform für die österreichische Pop-Musik und die heimischen Musikschaffenden fort. Und dieser Tradition entsprechend, sollen auch die Diskussion und Meinungsverschiedenheiten zum Thema Österreichische Musik in dieser Sendung nicht zu kurz kommen.“ Ö3-Moderator Benny Hörtnagl, er wird heute die erste Sendung moderieren, ergänzt dazu: „In der Sendung ‚Treffpunkt Österreich‘ geht es um die Liebe zur Musik. Ich freue mich auf spannende Gäste, aufs gemeinsame Radiomachen und Musikhören und natürlich auf das gemeinsame Plaudern über die Playlist - die auf den jeweiligen Gast abgestimmt ist.“

Heute legt die neue Sendung gleich einen Bilderbuch-Start hin, zu Gast ist Maurice Ernst, der Sänger von der Band Bilderbuch. Die Avantgarde-Rock-Band aus Kremsmünster hat soeben ihre ausverkaufte Österreich-Tournee beendet und steht schon in den Startlöchern für die – ebenfalls ausverkaufte – Tour durch Deutschland und die Schweiz, die am 7. April in Augsburg startet. Dazwischen nimmt sich der Sänger nun Zeit, um auf Ö3 über seine eigene Musik zu plaudern, aber auch über die Musik von anderen, heimischen wie internationalen Künstlern, die ihn inspiriert, die ihm etwas bedeutet, die ihm gefällt.

Mehr Infos gibt es auch auf http://oe3.orf.at.

