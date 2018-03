ÖAMTC: Ringsperre weiträumig umfahren

Kreuzungen frei halten

Wien (OTS) - „Trotz des geringen Verkehrsaufkommens am Wochenende hat die Sperre der Ringstraße zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße zu Verzögerungen geführt. Betroffen waren vor allem der Parkring, der Schwarzenbergplatz, der Rennweg und die Zweierlinie auf Höhe Karlsplatz und Getreidemarkt“, informierte die ÖAMTC-Mobilitätsinformation am Sonntag. „Lange Staus an den Wochentagen stehen daher zu befürchten.“

Der Club empfiehlt, wenn möglich, die Sperre weiträumig zu umfahren. Auch weitere Routen über Donaukanal oder Gürtel werden sich zeitlich rechnen. „Wir appellieren auch an die Autofahrer die Kreuzungsbereiche frei zu halten. Besonders an den Kreuzungen am Schwarzenbergplatz blockierten sich die Autofahrer am Wochenende gegenseitig“, so der ÖAMTC abschließend.

