ÖVP-Landstraße: Eiskunstläuferin Eva Pawlik soll Namenspatin in Wien-Landstraße werden

Europameisterin, Vize-Olympiasiegerin, Star der Wr. Eisrevue und Sportkommentatorin soll für ihre Leistungen geehrt werden

Wien (OTS) - Eva Pawlik-Seeliger war eine österreichische Eiskunstläuferin die im 3. Bezirk lebte und hier auch die Schule besuchte. Bei den Olympischen Spielen in St. Moritz 1948 erreichte sie Silber, bei den Eiskunstlauf Europameisterschaften ein Jahr später, 1949 in Mailand, belegte sie den ersten Platz. In weiterer Folge entschied sie sich für eine Karriere bei der Wiener Eisrevue, wo sie rasch ein gefeierter Star wurde. Zu Beginn der 1960er Jahre startete Eva Pawlik-Seeliger eine TV Karriere. Sie moderierte als erste Frau der Welt für den ORF alle Europa- und Weltmeisterschaften sowie alle Olympischen Bewerbe im Eiskunstlauf.

Um diese beeindruckende Persönlichkeit und verdiente Landstraßer Bürgerin zu ehren und ihre sportlichen und weiteren Leistungen zu würdigen, stellten ÖVP Bezirksrätin Gabriela Stimpfl-Abele und ÖVP Klubobmann Georg Keri in der letzten Sitzung der Landstraßer Bezirksvertretung den Antrag, eine Straße oder einen Platz nach Eva Pawlik-Seeliger zu benennen. In der Landstraßer Kulturkommission wird derzeit nach einem geeigneten Ort für eine solche Ehrung gesucht.

