Wien-Favoriten: Nicht angezeigte Versammlung

Wien (OTS) - Am 24. März 2018 kam es gegen 22.15 Uhr im Bereich des Reumannplatzes zu einer nicht angezeigten Versammlung. Laut Angaben von Zeugen handelte es sich um ca. 30 teilweise vermummte Personen, die einen Demonstrationszug bildeten in dem Knallkörper gezündet, und zahlreiche lose Gegenstände (Mistkübel, Sitzgarnituren) herum- bzw. umgeworfen wurden. Als die Demonstranten auf die ersteinschreitende Polizeistreife aufmerksam wurden, kam es zu einem Bewurf mit Pflastersteinen. Sofort wurden mehrere Funkmittel an die Örtlichkeit entsandt um Beschädigungen und Verletzungen hintanzuhalten. In der Zwischenzeit löste sich der Demonstrationszug im Bereich der Erlachgasse auf. Die Ermittlungen sind am Laufen.

