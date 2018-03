Wien-Brigittenau: Raufhandel

Wien (OTS) - Im Bereich der Kaiserwiese ist es am 24. März 2018 gegen 15.15 Uhr zu einem Raufhandel zwischen fünf Personen gekommen. Als die Beteiligten auf die verständigten Beamten aufmerksam wurden, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Es wurde unverzüglich Verstärkung angefordert und den Polizisten gelang es insgesamt vier der fünf Personen anzuhalten. Einer der Beteiligten (15) gab an, dass er mit den anderen Beschuldigten (15, 17) am Praterstern unterwegs war, als ihnen von einer unbekannten männlichen Person Suchtgift angeboten wurde. Als sie dieses ablehnten schlug der unbekannte Mann auf den 15-Jährigen ein und es kam zu einer Rauferei untereinander. Alle Beteiligten wurden angezeigt. Darüber hinaus verhielten sich ein 15- und ein 17-Jähriger äußerst aggressiv und mussten wegen aggressivem Verhalten festgenommen werden. Ein Beteiligter wurde mit Verdacht einer Unterarmfraktur in ein Krankenhaus gebracht.

