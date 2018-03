Wien-Innere Stadt: Festnahme einer gesuchten Person

Wien (OTS) - Am 24. März 2018 gegen 18.00 Uhr erkannte ein Beamter außer Dienst im Bereich der Johannesgasse einen 36-Jährigen wieder, gegen den eine aufrechte Festnahmeanordnung wegen schweren Diebstahls (Schaden 45.000 Euro) besteht. Der Polizist stellte sich sofort in den Dienst, hielt den Mann an und konnte ihn in weiterer Folge festnehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at