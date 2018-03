Wölbitsch: ÖVP Wien legt erweiterte Zeugenliste für U-Kommission vor

Esoteriker und rot-grüne Politiker sollen Rede und Antwort stehen – Begleitende RH-Kontrolle des Betriebsmanagements im KH Nord gefordert

Wien (OTS) - Das Krankenhaus Nord ist die größte Steuergeldverschwendung der 2. Republik, der größte Bauskandal der Wiener Geschichte und damit ein Milliardengrab, für das Rot-Grün verantwortlich ist! „Rot-Grün blockiert aber weiterhin alle Minderheitenrechte für die geplante Untersuchungskommission. Wir erwarten nun jedenfalls, dass alle von der Opposition eingeladenen Zeugen in der U-Kommission Rede und Antwort stehen“, betont Stadtrat Markus Wölbitsch und legt eine erweiterte Zeugenliste vor.

„Wir sind startklar. Die Ludwig-SPÖ ist nun gefordert, die Zeugenladungen und eine umfassende Prüfung nicht zu blockieren“, so Markus Wölbitsch. Unter anderem möchte die ÖVP Wien den Esoteriker Christoph Fasching und die mittlerweile zurückgetretene Interimistische Leiterin des Krankenhaus Nord und Präsidenten des Obersten Sanitätsrat Sylvia Schwarz in der U-Kommission befragen. Zusätzlich soll Grün-Stadträtin Maria Vassilakou begründen, warum es nun doch keine U-Bahn zum Krankenhaus Nord gibt. „Um zu zeigen, wie es auch gehen kann, sind Kollegen aus Italien geladen. Das Krankenhaus Ospedale dell´Angelo Mestre in Venedig ist ein internationales Vorzeigeprojekt, das nur 400 Millionen Euro gekostet hat. Kein Vergleich mit den mittlerweile geschätzten mehr als 1,5 Milliarden Euro, die das Wiener Milliardengrab zumindest kosten wird.“

Nach dem unprofessionellen Baumanagement, das auch im Sachverständigen-Gutachten detailliert beschrieben wird, muss nun das laufende Betriebsmanagement des Krankenhauses unter die Lupe genommen werden, unterstreicht der ÖVP-Stadtrat: „Wir fordern eine begleitende Kontrolle des Betriebsmanagements durch den Stadtrechnungshof für die kommenden drei bis fünf Jahre. Ich appelliere dazu an Bürgermeisterkandidat Michael Ludwig: Die SPÖ hat sich bereits eine U-Kommission nach eigenen Regeln gezimmert. Geben Sie jetzt zumindest dem Betriebsmanagement des Krankenhaus Nord eine Chance und überlegen Sie gemeinsam mit dem Stadtrechnungshof eine Lösung für eine begleitende Kontrolle!“

Die erweiterte Zeugenliste hier zum Download:

http://bit.ly/zeugenliste_khnord

