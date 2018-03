Zwei neue Schulen für Wien-Favoriten

Neue Volksschule und Mittelschule in der Grundäckergasse

Wien (OTS) - Wien wächst und der Bedarf an Pflichtschulplätzen steigt in ganz Wien. So auch in Favoriten, wo nun der Beschluss für den Bau von zwei neuen Schulen gefallen ist. Konkret sollen in der Grundäckergasse 14 eine 13-klassige Volksschule sowie eine 12-klassige, Mittelschule errichtet werden, beide mit ganztägigem Angebot.

Im Wiener Gemeinderat wurden für die Bauvorbereitung nun insgesamt 2,1 Mio Euro beschlossen. Das Projekt soll in den nächsten drei Jahren von der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, einem Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, in enger Abstimmung mit der MA 56 (Wiener Schulen) und der Stadtbaudirektion realisiert werden.

„Gerade in einem wachsenden Bezirk wie Favoriten, sind Schulplätze ein wichtiger Teil der Infrastruktur“, ist Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. „Wir schaffen hier topmoderne Schulen nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen!“

„Jede weitere Einrichtung für Bildung ist in einem wachsenden Bezirk wie Favoriten wichtig und notwendig“, betont auch Bezirksvorsteher Marcus Franz. (Schluss)

