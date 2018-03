„ORF III Themenmontag“: Vier Dokumentationen zu Rätseln der Bibel mit „Das Geheimnis der Maria Magdalena“

Weiters: „Mysterien der Menschheit: Der Heilige Gral“, „Kolosseum – Arena des Todes“ und „Wie die Bibel heilig wurde – Josef Hader im Heiligen Land“

Wien (OTS) - Der „ORF-III-Themenmontag“ am 26. März 2018 setzt den umfangreichen Osterschwerpunkt in ORF III mit einem vierteiligen Dokuabend über die größten Rätsel der Bibel fort. Den Auftakt macht „Das Geheimnis der Maria Magdalena“ (20.15 Uhr) von Melvyn Bragg. Der Regisseur deckt darin die wahre Geschichte der wohl geheimnisvollsten und umstrittensten Figur des Neuen Testaments auf – von ihrer grundlegenden Bedeutung in den ersten Jahrhunderten der Christenheit bis zu ihrer Darstellung in Andrew Lloyd Webbers Musical „Jesus Christ Superstar“ und Dan Browns Kriminalroman „Sakrileg“.

Weiter geht es mit „Mysterien der Menschheit: Der Heilige Gral“ (21.15 Uhr). Richard Max geht in seinem Film der Frage nach, ob ein Kelch in der Kathedrale der spanisches Stadt Valencia jenes Gefäß sein könnte, im dem Jesus Christus beim Letzten Abendmahl den Aposteln sein Blut reichte. Die spannende Spurensuche führt von den Pyrenäen bis nach Israel und kommt zu einigen überraschenden Ergebnissen.

Anschließend steht die Dokumentation „Kolosseum – Arena des Todes“ (22.10 Uhr) auf dem Programm. Das Kolosseum in Rom war eine der bedeutendsten Kultstätten der Antike und Schauplatz blutiger Spiele. Über ein halbes Jahrhundert bot es zur Unterhaltung der gehobenen römischen Gesellschaft grausame Gladiatorenwettkämpfe. In seinem Film erzählt Filmemacher Tilman Remme die Geschichte von Verus, dem wohl berühmtesten Gladiator jener Zeit.

Der Abend schließt mit der Produktion „Wie die Bibel heilig wurde – Josef Hader im Heiligen Land“ (23.00 Uhr). In Renata Schmidtkunz’ Film begibt sich Ausnahmekünstler Josef Hader zum ersten Mal im Leben nach Israel, um dort an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Bibel nachzugehen. Sein kabarettistisches Talent darf dabei aber keinesfalls zu kurz kommen.

