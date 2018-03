Digitalisierungsministerin Schramböck am eSports Festival: Impuls für den Digitalstandort

Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck besuchte am Samstag die Premiere des Electronic Sports Festivals. Über 6.000 Besucher zeugen von Wirtschaftsfaktor eSports.

Wien (OTS/LCG) - Heute, Samstag, feiert das Electronic Sports Festivals – powered by T-Mobile seine Premiere in Wien. Am ersten Tag konnten die Veranstalter bereits über 3.000 Besucher bei der größten LAN-Party des Landes begrüßen, die noch bis morgen, Sonntag, läuft. Im Live-Stream auf Twitch verfolgen tausende Seher aus dem In- und Ausland spannende Turniere der Spiele „Counterstrike Global Offensive“ oder „Leagure of Legends“, bei denen sich auch die erfolgreichsten eSports-Teams des Landes matchten.

Am Samstag stattete Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck dem ersten eSports Festival im Wiener Hallmann Dome einen Besuch ab und gratulierte den Veranstaltern Alexander Knechtsberger und Thomas Kroupa (DocLX Holding) sowie Lorenz Edtmayer und Maximilian Nimmervoll (DIAMIR Holding) zur gelungenen Veranstaltung, die kommendes Jahr in noch größerem Rahmen stattfinden soll.



„Als Digitalministerin beobachte ich Trends wie eSports mit großem Interesse. Gerade der Gaming-Bereich ist ein ganz starker Treiber für digitale Technologien! Das zeigt, Digitalisierung ist auch im Freizeitverhalten ein ganz bedeutender Wirtschaftsfaktor, der Österreich enorme Chancen bietet. Ich freue mich daher ganz besonders, dass es heuer zum ersten Mal eine privatwirtschaftliche Initiative wie das eSports-Festival gibt, das auch über die Landesgrenzen hinaus wahrnehmbar sein wird“ , so Schramböck.



