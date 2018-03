„IM ZENTRUM“: Rechts oder Links – Der Kampf um die „Kleinen Leute“

Am 25. März um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Wahlkämpfe und Wahlen der vergangenen Monate haben europaweit einen Trend zur Polarisierung erkennen lassen. Vielfach wurden die politischen Ränder gestärkt. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sprach in ihrer Regierungserklärung von einer Spaltung der Gesellschaft, die zu überwinden sei. Populistische Parteien rechts und links der Mitte wollen mit dem Anspruch, Anwalt des vielzitierten „Kleinen Mannes“ zu sein, gewählt werden. Was zählt in diesem Wettbewerb? Ist es die Angst vor dem sozialen Abstieg, die Wählerstimmen maximieren kann? Funktioniert der soziale Ausgleich in der Gesellschaft nicht – Stichwort flexible Arbeitszeiten, Umgang mit Arbeitslosen oder Zuwanderung in unsere Sozialsysteme? Und kommt ein neuer Klassenkampf? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 25. März 2018, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Gregor Gysi

Präsident der Europäischen Linken

Harald Vilimsky

Generalsekretär FPÖ

Andreas Khol

ehem. Präsident des Nationalrats, ÖVP

Julia Herr

Vorsitzende Sozialistische Jugend Österreich

