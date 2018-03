Wr. Landtag – Erich Valentin (SPÖ): Illegale Wetten ziehen Menschen das letzte Geld aus der Tasche

Wien (OTS/SPW-K) - „Es gibt wohl kaum eine Branche, wo so viel Geld für Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben wird, wie in der Wettindustrie. Es geht uns aber keineswegs darum kleinen Fußballvereinen oder Kulturinitiativen Sponsorgelder wegzunehmen. Nein, wir wollen Menschen schützen, die durch schmutzige Wetten das letzte Geld aus der Tasche gezogen wird“, so der SPÖ-Abgeordnete Erich Valentin über die Novelle des Wiener Wettengesetzes.

Für Valentin stellt sich die Frage, wie viel Wetten die Gesellschaft braucht. Das Suchtpotenzial hat eindeutig zugenommen. „Es gilt diejenigen zu schützen, die in dubiosen Spelunken Gefahr laufen ihr letztes Geld zu verspielen. Die Damen und Herren, die heute hier im Landtag sitzen trifft das freilich nicht. Sie würden sich in eine derartige Atmosphäre gar nicht begeben“, spricht Valentin die dunklen Hinterkammern von einschlägigen Lokalen an.

„Wenn jemand behauptet, dass durch eine Verschärfung des Wettengesetzes Public Viewings gefährdet wären, kann man nur den Kopf schütteln. Es geht uns darum eine Lücke zu schließen, dass Behörden gegen illegale Wettlokale vorgehen können."

