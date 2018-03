Nepp: Landtagspräsident Kopietz rücktrittsreif

Abänderungs- und Zusatzanträge der Opposition unter fadenscheinigen Vorwänden nicht zugelassen

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung hat der erste Präsident des Landtages Prof. Harry Kopietz seine Parteilichkeit abermals eindrucksvoll unter Beweis gestellt: „In seinem Amt hat Kopietz die Geschäftsordnung in neutraler Weise zu handhaben. Davon kann jedoch keine Rede sein, wenn Anträge und Anfragen der Opposition unter fadenscheinigen juristischen Vorwänden nicht zugelassen werden“, erinnert Landeshauptmannstellvertreter Dominik Nepp an vergangene Sitzungen. Einen weiteren unerfreulichen Höhepunkt in dieser tendenziösen Vorsitzführung hat Präsident Kopietz heute geliefert. Die von FPÖ und ÖVP eingebrachten Zusatz- und Abänderungsanträge betreffend der überfälligen Erweiterung der Minderheitenrechte bei Untersuchungskommissionen wurden im Plenum debattiert, ohne dass der Präsident Zweifel an deren Zulässigkeit anklingen ließ. Als nach Ende der Debatte die Abstimmung anstand, erklärte der Präsident den verdutzten Abgeordneten, dass die Zusatz- und Abänderungsanträge der beiden Oppositionsparteien nicht zur Abstimmung zugelassen werden. „Wir wollen einen überparteilichen Präsidenten, nicht jemanden, der wie ein Zentralsekretär der KPdSU agiert. Es ist höchste Zeit, dass den Platz an der Spitze des Wiener Landtages eine wahrhaft überparteiliche Persönlichkeit einnimmt“, schließt Nepp. (Schluss) akra

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Anna Krassnitzer

Pressesprecherin Vizebürgermeister Dominik Nepp

0664 9452957

anna.krassnitzer @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at