„Sport am Sonntag“ mit Franco-Foda-Gespräch, Formel-1-Auftakt und Skisprung-Bilanz

Am 25. März ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 25. März 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Fußball-Nationalteam: Franco Foda im Gespräch

Das Nationalteam unter Franco Foda nach dem Spiel gegen Slowenien und vor der Partie gegen Luxemburg.

Formel 1: WM-Auftakt in Melbourne

Der Startschuss zum Duell zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton und Sebastian Vettel um ihren jeweils fünften Weltmeistertitel.

Skispringen: Die Bilanz einer missglückten Saison

Die Ursachen und Folgen einer verpatzten Saison der österreichischen Adler nach dem Weltcupfinale in Planica.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at