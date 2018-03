Wr. Landtag – Deutsch/Stürzenbecher (SPÖ): Die Rechte der Opposition sind gesichert – nehmen Sie sie wahr!

Grotesk: Schwarz-Blau fordert in Wien mehr Kontrollrechte. Im Gegenzug wird ein U-Ausschuss zum BVT-Skandal auf Bundesebene verhindert.

Wien (OTS/SPW-K) - „Während Schwarz-Blau in im Nationalrat einen U-Ausschuss zum BVT-Skandal abdreht, übernimmt Rot-Grün in Wien Verantwortung. Wie die Praxis zeigt, ist das Ansinnen, wir in Wien sollten uns am Nationalrat orientieren, eine gefährliche Drohung“, stellte SPÖ-Abgeordneter Kurz Stürzenbecher in der Aktuellen Stunde des Wiener Landtags fest. „Wir haben einen Antrag auf eine U-Kommission zum Krankenhaus Nord eingebracht, gerade weil uns Kontrollrechte sehr wichtig sind.“

„FPÖ und ÖVP waren hier säumig. Man kündigte seit einem halben Jahr medienwirksam eine U-Kommission zum Krankenhaus Nord an – passiert ist nichts. Wir hingegen nehmen die Kontrollrechte sehr ernst und wollen eine lückenlose Aufklärung. Es ist uns auch sehr wichtig, dass alle Fraktionen künftig in U-Ausschüssen sitzen. Die Neos wären nach der heutigen Regelung nicht dabei. Darum wollen wir diese auch abändern“, so Stürzenbecher.

„Im Übrigen haben wir eine Arbeitsgruppe zur Reform der Geschäftsordnung. Dort wollen wir auch die Minderheitenrechte für die Untersuchungskommission durchaus ausbauen. Nach einvernehmlichem Plan haben wir uns dafür einen Zeitrahmen bis Sommer vorgenommen und sind dabei auf einem guten Weg. Wir wollen aber mit der Einrichtung einer U-Kommission nicht noch Monate warten. Für Rot-Grün sind jedenfalls Kontrolle und Ausbau der Kontrollrechte ein wichtiges Anliegen“, schließt Stürzenbecher.

Zwtl.: ÖVP und FPÖ halten sich selbst den Spiegel vor =

Für SPÖ-Abgeordneten Christian Deutsch zeugt der Titel der Aktuellen Stunde von besonderer Chuzpe seitens der ÖVP: „Wenn Sie von ‚Bremsern’ sprechen, halten Sie sich selbst den Spiegel vor“, zieht Deutsch den Vergleich zum schwarzen NR-Präsidenten Wolfgang Sobotka. Mit dessen Unterstützung hat die schwarz-blaue Parlamentsmehrheit die Einrichtung eines U-Ausschusses verhindert.

„Gestern konnten wir im Parlament erleben, wie FPÖ und ÖVP mit Minderheitenrechten umgehen. Sie blockieren ein Kontrollinstrument mit rein formalistischen Argumenten. Auf diese Art hätte es überhaupt nie einen U-Ausschuss geben können. Und in Wien fordern Sie mehr Rechte. Das sieht nach politischer Willkür aus. Es soll offenbar verhindert werden, dass Licht in die Sache kommt. Sie spielen mit Grundwerten des Rechtsstaats – aber so stellt sich Schwarz-Blau Minderheitenrechte vor“, sagt Deutsch.

In Wien ist die U-Kommission hingegen ein echtes Minderheitenrecht. „Sie steht für Transparenz und Kontrolle. Wir gewährleisten, dass alle Fraktionen teilnehmen und behauptete Missstände aufgeklärt werden können. Ihre Rechte sind gesichert – Sie müssen nur Ihre Aufgaben wahrnehmen. Tun Sie das“, fordert Deutsch ÖVP und FPÖ auf. „Das Herumgerede ist kaum zu ertragen.“

Besonders wichtig ist für Deutsch, dass die U-Kommission medienöffentlich agiert. „Aber die Kommission ist keine Showbühne und kein politisches Tribunal. Ihre Regeln sind in der Stadtverfassung genau definiert.“

