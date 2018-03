Diakonie freut sich über Auszeichnung für Partnerschaft mit HOFER

Kooperation HOFER-Diakonie mit dem „Aktion Wirtschaft hilft!“-Award ausgezeichnet

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, dass die nun bereits 3-jährige Kooperation zwischen Diakonie und HOFER von der „Aktion Wirtschaft hilft!“ ausgezeichnet wird. Sie zeigt, dass bei HOFER gesellschaftliche Verantwortung in vorbildlicher Weise gelebt wird“, betont Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich.

Dank der langfristigen Spendenkooperation im Rahmen von „Projekt 2020“ ermöglicht HOFER der Diakonie die Unterstützung von Menschen in sozialen Notlagen sowie in den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft. Gemeinsam bewegen die Kooperationspartner mehr und setzen sich besonders für die Unterstützung junger Menschen mit Lernbeeinträchtigungen ein. HOFER ermöglicht den jungen Menschen mittels fundierter Fachausbildungen den Einstieg ins Arbeitsleben. Zudem werden junge Mütter unterstützt, um ihnen und ihren Kindern den Start in die ersten gemeinsamen Lebensjahre zu erleichtern. Die Kooperation läuft bereits seit 2015.

Wertvoller Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung

Die Aktion „Wirtschaft hilft!“ macht auf jene Unternehmen aufmerksam, die sich dem Thema Verantwortung angenommen haben und durch ihre vorbildhaften und sehr vielseitigen Unterstützungsleistungen einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten.

„Als Kooperationspartner von HOFER freuen wir uns ganz besonders über diese Auszeichnung und gratulieren herzlich“, so Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich.

