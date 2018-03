Die Sechste Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo, die führende Landwirtschaftsmesse in Westchina

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die Sechste International Urban Modern Agricultural Expo (IUMAE) findet vom 25. - 28. April 2018 in Chengdu statt. Die von der Chengdu New East Exhibition Co. Ltd. geplante und veranstaltete und von der Union of International Fairs (UFI) bereits zertifizierte Messe hat sich in den vergangenen 5 Jahren zu einer umfassenden landwirtschaftlichen Veranstaltung mit dem größten Einfluss und großer Aufmerksamkeit der Branche in Westchina entwickelt. Sie bietet landwirtschaftlichen Unternehmen aus dem In- und Ausland, die Handels- und Kooperationsmöglichkeiten mit dem westlichen Markt suchen und erweitern wollen, eine professionelle Ausstellungs- und Austauschplattform.

Chengdu wächst im Rahmen der "Belt and Road" Initiative Chinas sehr schnell, baute Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu 228 Ländern und Regionen auf, verfügt über 16 ausländische konsularische Vertretungen und 281 Fortune 500-Unternehmen und wird immer mehr zur ersten Wahl für Industrien, Hauptstädte und Talente im mittleren Westen Chinas.

Im Vergleich zu den Märkten von Peking, Schanghai, Guangzhou und Chinas anderen bekannten erstrangigen Städten verfügt der Markt in Chengdu über eine größere Ausstrahlungskraft und ein höheres Potenzial sowie über geringere Marketingkosten bei Ausstellungen und Messen. In den vergangenen 5 Jahren wurden zahlreiche landwirtschaftliche Organisationen, Wirtschaftsverbände und Unternehmensvertreter aus mehr als 10 Ländern und Regionen der Welt zu jeder Expo eingeladen, schlossen Transaktionen ab und tauschten sich aus.

In diesem Jahr umfasst das Ausstellungsgelände 55.000 Quadratmeter, auf dem 1.500 Aussteller teilnehmen. Es werden etwa 50.000 professionelle Einkäufer zu dieser Messe eingeladen, darunter Großhändler, Agenten, Vertriebshändler, Unternehmen für hervorragend verarbeitete Produkte, Handelskammern und Verbände, Supermärkte, Hotels, Fachmärkte, Industrieparks, Regierungsabteilungen, Unternehmen und Institutionen, Landwirte mit großen Plantagen und Zuchtanlagen, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen, Berufs- und Fachschulen, Mittel- und Grundschulen, Militärorganisationen, Krankenhäuser und Gemeinden.

Als professionelle und effektive Ausstellungsplattform bietet diese Messe eine Vielzahl von Messedienstleistungen an, darunter die Förderung der Projektzusammenarbeit, Ressourcenabstimmung für den Produkteinkauf, Kontaktstellen für Besuche von Landwirtschaftsparks und Fabriken, Beratungsmöglichkeiten über die Regierungspolitik, Kontaktstellen zu Industrie- und Wirtschaftsverbänden sowie Einzelinterviews und wichtige Medienberichte. Wir laden interessierte Branchen- und Wirtschaftsverbände sowie Unternehmen, die Entwicklungs- und Geschäftsmöglichkeiten in Westchina suchen, herzlich zur Teilnahme an dieser Messe ein.

Rückfragen & Kontakt:

Frau Zhao

Tel.: +86-28-862-80019

Mobiltelefon: +86-182-1557-7029

E-Mail: 261032945 @ qq.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/657513/Chengdu_IUMAE.jpg