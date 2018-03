ORF-„Pressestunde“ mit Hartwig Löger, Bundesminister für Finanzen, ÖVP

Am 25. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Wir starten jetzt in eine neue Zukunft.“ Mit diesen Worten hat Finanzminister Hartwig Löger am Mittwoch das erste Budget der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung dem Parlament präsentiert. Im kommenden Jahr soll es ein Nulldefizit geben, also der Staat soll dann mehr einnehmen als ausgeben. Das höchste Wirtschaftswachstum seit zehn Jahren hilft dabei. Zugleich will die Regierung Ausgaben kürzen. Wo will Löger konkret den Sparstift ansetzen? Wie soll in der Verwaltung eingespart werden? Geht dieses Budget auf Kosten der Armen in Österreich, wie die Opposition meint? Und warum gibt es keine größeren Reformen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 25. März 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Angela Sellner

„Österreich“

und

Dieter Bornemann

ORF

