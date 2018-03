Österreich hat neue Möglichkeiten für Recycling-Baustoffe

Baustoff-Recycling Kongress am 22.3.2018

Wien (OTS) - "Österreich hat neue Möglichkeiten für Recycling-Baustoffe; dies wurde im Rahmen eines Baustoff-Recycling Kongresses, organisiert vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, deutlich. Hochrangige ministerielle Vertreter (Dr. E. Wolfslehner/BMNT, Dr. Ch. Hochholdinger/BMNT, Hr. G. Marosi/BMF) moderierten die Tagung, an der 180 Vertreter aus 12 Ländern Europas teilnahmen. DI Mag. Thomas Kasper verwies als Präsident des Österr. Baustoff-Recycling Verbandes (BRV) auf den österreichischen Weg, der es in Abstimmung zwischen BRV und BMNT ermöglicht, zwischenzeitlich mit einer Recyclingquote von über 80% - und damit weit mehr als europäisch gefordert - schon heute kostengünstig der Bauwirtschaft Recycling-Baustoffe in hohen Qualitäten zur Verfügung zu stellen. Weiters wurde die richtige Zwischenlagerung von Recycling-Baustoffen anhand eines neuen BRV-Merkblattes aufgezeigt."

Weitere Bilder finden Sie in der APA-Fotogalerie.

