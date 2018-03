APA-DeFacto-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wöchentlich im Politik-Channel von APA-OTS: die Top 20 der österreichischen Politikerinnen und Politiker – Kurz, Strache und Kickl aktuell vorne.

Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 16.03.2018 bis 22.03.2018 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete vergangene Woche Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Zusammen mit Bundespräsident Alexander van der Bellen kündigte Kurz am Montag den größten Staatsbesuch in der Geschichte Österreichs an. Im April reisen Präsident, Kanzler und vier Minister mit einer 250-köpfigen Delegation nach China. Die beiden Staatsspitzen werden von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ),Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) begleitet, um neben Peking auch ein Wirtschaftsforum in Heinan sowie die Regionalmetropole Chengdu zu besuchen, wo anlässlich der Visite ein österreichisches Generalkonsulat eröffnet wird. Kurz betonte, China sei als wirtschaftlich „aufstrebende Supermacht“ ein Land mit einem „irrsinnigen Potenzial" für österreichische Unternehmen, von denen schon jetzt über 900 im Land tätig seien. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) übernimmt in der Zeit der China-Reise die Führung der Regierungsgeschäfte in Wien.

In einem Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ nahm der Bundeskanzler zum neuen Budget Stellung. Das „Budget der Veränderung“ werde den Bürger steuerlich entlasten, ohne dass bestehende Steuern erhöht oder neue Steuern erfunden werden. Zudem läute man das „Ende der bisherigen Schuldenpolitik“ ein, so Kurz.

Als Neueinsteiger der Woche positionierte sich Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) auf Position vier im Ranking.

Am Mittwoch präsentierte Löger im Parlament das Doppelbudget für die Jahre 2018 und 2019. „Wir starten in eine neue Zukunft“, sagte Löger gleich zu Beginn. Die Regierung leite „eine neue Zeitrechung in der Budgetpolitik ein“. Der Budgetüberschuss soll im Jahr 2019 541 Mio. Euro betragen. Das erste Mal seit 1954 nehme die Regierung damit mehr ein, als sie ausgebe, so der Minister. Zudem soll die Abgabenquote bis 2022 auf 40 Prozent gesenkt werden. Löger betonte, dass die Regierung im System sparen wolle: 2,5 Mrd. sollen Einsparungen bei Verwaltungskosten, Förderungen, ausgegliederten Einheiten und Mietausgaben und die Rücknahme von Maßnahmen wie dem Beschäftigungsbonus bringen.

Kritik am Budget der ÖVP-FPÖ-Regierung kam von der Opposition. SPÖ-Chef Christian Kern hörte in der Budgetrede des Finanzministers nur „Sprüche und Werbeanzeigen“. Neos-Klubobmann sprach von einem populistischem „Verwaltungsbudget“. Für die Liste Pilz wird „am falschen Platz“ gekürzt.

