STEFFL The Department Store schenkt Wien eine neue Sehenswürdigkeit

Das Wiener Traditionskaufhaus und seine Schaufenster werden zur Galeriefläche.

Wir möchten jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten, ihre Arbeit in einen Kontext mit Mode zu setzen Thomas Köckeritz

Fashion, Lifestyle und Art gehören in unserer Kommunikation untrennbar zusammen. Wir wollen unseren Besucherinnen und Besuchern besondere Erlebnisse bieten, die über eine reine Warenpräsentation hinausgehen und in der virtuellen Internetwelt nicht zu haben sind. Dazu zählen neben der Ausstellung ausgewählter Werke aus der Privatsammlung zeitgenössischer Kunst des Eigentümers auch vielfältige Künstler-Kooperationen Thomas Köckeritz

Das Wiener Traditionskaufhaus inszeniert LIVE in Kooperation mit dem Künstler-Duo urschler+urschler seine Schaufenster als außergewöhnliche Galeriefläche für Fashion, Lifestyle und Kunst im Herzen der Stadt.



Pünktlich zum Frühlingsbeginn inszeniert STEFFL The Department Store Wien seine Schaufenstergestaltung und setzt dabei erneut auf eine Kooperation mit jungen Kreativen. „Wir möchten jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten, ihre Arbeit in einen Kontext mit Mode zu setzen“ , erklärt Thomas Köckeritz, Creative Director des Wiener Kaufhauses.





Growing Structures

Unter dem Werktitel „Growing Structures“ wandelten die jungen Grafikerinnen Julia und Christina Urschler in aufwendiger Handarbeit die Schaufenster zu einem überdimensionalen Kunstwerk um, das den Besucher auch durch das ganze Haus begleiten wird. Mit zum Teil überraschenden Referenzen, wie beispielsweise der Gestaltung der Wochenkarte im Sky Restaurant auf Etage 7. Auch eine limitierte Auflage von eigens gestalteten Shopper-Bags sowie Notizbüchern wird im Rahmen der Kooperation mit urschler+urschler exklusiv im STEFFL The Department Store erhältlich sein.

„Fashion, Lifestyle und Art gehören in unserer Kommunikation untrennbar zusammen. Wir wollen unseren Besucherinnen und Besuchern besondere Erlebnisse bieten, die über eine reine Warenpräsentation hinausgehen und in der virtuellen Internetwelt nicht zu haben sind. Dazu zählen neben der Ausstellung ausgewählter Werke aus der Privatsammlung zeitgenössischer Kunst des Eigentümers auch vielfältige Künstler-Kooperationen“ , unterstreicht Thomas Köckeritz die aktuelle Zusammenarbeit, zu der es kommende Woche Mittwoch, 28. März zwischen 14.00 und 15.30 Uhr, eine weitere Live-Performance geben wird.



Die Künstlerinnen

Die Zwillingsschwestern Julia und Christina Urschler betreiben unter dem Namen urschler+urschler eine Agentur für grafische Kommunikation und zeichnen auch für exklusive Taschen-Designs verantwortlich. Im Rahmen ihrer künstlerischen Tätigkeit verlassen sie die konventionellen eindimensionalen Medien und eröffnen eine neuartige Dimension der Grafik, die mit gewohnten Regeln und Vorsätzen bewusst bricht. Die aktuelle Kooperation mit STEFFL The Departement Store ist bis Ende April zu sehen.



Wien, 23. März 2018

Fotos: © STEFFL The Departement Store | Maximilian Salzer





Über STEFFL The Departement Store Vienna

Gegründet 1895 in der besten Lage der Stadt, steht der STEFFL The Departement Store heute für eine Erlebniswelt mit Leidenschaft in jeder Hinsicht – in Auftritt, Sortiment und Architektur. Internationales Flair mit spürbarem Wiener Akzent prägt jede einzelne der insgesamt neun Etagen auf eigene Art. Auf 13.000m2 sind hier Mode, Beauty und Kulinarik auf höchstem Niveau für eine internationale Klientel zu einem faszinierenden Ensemble vereint. Das Engagement umfasst dabei auch breit gefächerte Aktivitäten in der Welt von Design, Kultur und Lifestyle – unter anderem die Förderung junger Talente verschiedener Richtungen mit der Einladung zur künstlerischen Schaufenster-Gestaltung.



Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis und Anmeldungen zur Live-Performance



DI Thomas Köckeritz, Creative Director, Tel: 0043 1 930 56 -600, t.koeckeritz @ steffl-vienna.at



Mag. Katrin Wrann, Marketing/Public Relations, Tel: 0043 1 930 56 620, k.wrann @ steffl-vienna.at