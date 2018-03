Aktuelle Umfrage/Analyse/ Single Wohnen: Schöner wohnen allein?

56 Prozent der Singles wohnen gern allein, die Garconniere hat aber ausgedient, keine Abstriche bei Sauberkeit, Deko und Fernsehprogramm

Wien (OTS) - Wien, 23. März 2018 – Mehr als jeder dritte Haushalt (37 Prozent) in Österreich ist ein Single-Haushalt. Die Österreicher liegen damit auf Platz 8 im EU 28-Ranking und über dem EU 28-Durchschnitt, Schweden auf Platz 1*). Aber wie wohnt es sich allein tatsächlich – und wer ist froh darüber, seine vier Wände nicht teilen zu müssen? In einer aktuellen Umfrage unter 815 Österreicher/innen und einer Datenanalyse hat sich ImmobilienScout24.at mit dem Thema „Single-Wohnen“ befasst.

Rund 1,4 Millionen Österreicher/innen (17 Prozent) leben aktuell allein**). Mehr als jede/r Zweite (56 Prozent) tut dies auch gern oder eher gern. Es sind eher die Frauen (60 Prozent) als die Männer (53 Prozent), die sich allein in den vier Wänden wohler fühlen als mit Partner. Auch die jüngeren Befragten sind eher gern Single (18 bis 35 Jahre: 62 Prozent). Und im Österreich-Vergleich teilen die Salzburger ihre Bleibe am wenigsten gern mit Partner oder Familie (77 Prozent).

Schmutzige Socken nein, Nippes ja

Ob das wohl mit dem Nachräumen zusammenhängt? 86 Prozent der Single-Frauen sind froh, dass sie in Sachen Sauberkeit und Hygiene keine Abstriche machen müssen. Fast ebenso viele (81 Prozent) genießen, dass sie bei der Dekoration des trauten Heims die Oberhand haben. Bei den Männern zählt darüber hinaus, dass sie ohne jegliche Diskussion jene TV-Programme und –sendungen schauen können, auf die sie gerade Lust haben (75 Prozent). Dass man nicht immer neben der gleichen Person aufwachen muss, das empfindet hingegen nur etwas mehr als jeder Vierte als Vorteil des Alleinwohnens.

Die Garconniere hat ausgedient

Die klassische Garconniere hat auf alle Fälle als Single-Wohnung ausgedient. Der größte Teil der Befragten, die allein wohnen, hätte gern zwischen 50 m2 und 75 m2 Wohnraum für sich allein zur Verfügung (39 Prozent), für jede/n Dritte/n dürfte es auch ein bisschen mehr sein (bis zu 100 m2). Nur 16 Prozent würden sich mit einer Einraumwohnung unter 50m2 bescheiden.

Wer in der Bundeshauptstadt allein lebt oder leben will, muss derzeit etwa mit 920 Euro Miete pro Monat (inkl. Betriebskosten) für ein solches Durchschnitts-Domizil mit 62,5 m2 rechnen, in Salzburg im Schnitt mit 870 Euro. Günstiger wird es für Singles im Burgenland oder in Kärnten – hier liegt die Miete für das Wohnen allein unter 560 Euro pro Monat.

Beim Kauf einer Kleinwohnung mit rund 62,5 m2 müssen Singles in Wien und Salzburg mit stolzen 287.000 Euro rechnen. Im Burgenland und der Steiermark liegt der Preis dafür unter 180.000 Euro.



Bundesland Miete für ca. 62,5 m2 Mietwohnung Burgenland €556,72 Kärnten €559,37 Steiermark €649,94 Niederösterreich €662,54 Oberösterreich €673,26 Vorarlberg €804,42 Tirol €863,81 Salzburg €869,97 Wien €918,59



Bundesland Eigentumswohnung ca. 62,5 m2 Burgenland € 174.619 Steiermark € 177.499 Kärnten € 196.963 Niederösterreich € 201.643 Oberösterreich € 208.250 Vorarlberg € 239.638 Tirol € 256.396 Wien € 286.679 Salzburg € 287.704

*) Eurostat, 2016: Household composition statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained

**) Statistik Austria, 2016: Lebensformen 1971 bis 2016, Haushalte, Familien, Lebensformen. https://www.statistik.at

Die innofact AG hat im Auftrag von ImmobilienScout24 im März 2018 815 Österreicher/innen zwischen 18 und 55 Jahren online befragt.

