Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) prämierte junge Talente in Naturwissenschaft und Technik

Wien (OTS) - Österreich ist reich an Talenten. Sie sind die Basis für die Wissensgesellschaft von morgen. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) macht sich daher für junge Menschen im Forschungsbereich stark: Talente entdecken, fördern, entwickeln – das sind die Schwerpunkte, die das bmvit bei Schülerinnen und Schülern setzt.



1.400 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich sammelten im Sommer 2017 wertvolle Erfahrungen in Naturwissenschaft und Technik. Viele SchülerInnen reichten einen Bericht über ihr vierwöchiges „Talente Praktikum“ ein. Die VerfasserInnen der 20 besten Reports und Ihre BetreuerInnen aus Wirtschaft und Wissenschaft wurden nun gestern, am 21.3.2018, im Rahmen einer Feierlichkeit in der Wiener Urania ausgezeichnet.



2018 feiern die „Talente Praktika“ für SchülerInnen ihr 10-jähriges Jubiläum. Bei der Prämierung stellten wir auch spannende Success Stories von ehemaligen PraktikantInnen vor. Diese sind: Eva Schitter (Praktikum zu Biomarker Erforschung für die Pflanzenzüchtung), Johanna Spreitzhofer (Praktikum am Institut für Integrierte Sensorsysteme, statistische Temperatur- und Langzeitverhalten von Oszillatoren) und Wolfgang Kremser (Projekt "KiWi - Knowledge in a Wiki", Plattform für semantische soziale Software).

