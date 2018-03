Wien-Meidling: 40-jähriger mutmaßlicher Drogendealer von EGS-Beamten festgenommen

Wien (OTS) - Am 21.03.2018 um 10:05 Uhr konnten zivile Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in einem Bus der Linie 63A einen 40-jährigen mutmaßlichen Drogendealer wahrnehmen, der Kontakt zu mehreren Personen aufnahm, die offensichtlich dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen sind. Kurze Zeit später – bei der Station Kundratstraße – verließen alle Tatverdächtigen gemeinsam den Bus und begaben sich in der Köglergasse in eine Gemeindebauanlage, wo die Beamten den Suchtgifthandel beobachten konnten. Bei einem 36-jährigen Käufer wurden zwei Portionskugeln Kokain sichergestellt, eine 33-jährige Konsumentin verschluckte mehrere Kugeln vor den Augen der Polizisten und wurde deshalb in ein Krankenhaus verbracht. Der 40-jährige mutmaßliche Dealer flüchtete und musste von den Beamten über einen Kilometer weit verfolgt werden, bis er schließlich im Bereich Triester Straße/ Matzleinsdorfer Platz festgenommen werden konnte. Bei ihm wurde Bargeld sichergestellt.

